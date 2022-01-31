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31 января 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1667 руб.

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31 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 850 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,1667 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,1008 руб., максимальный - 12,2124 руб. Было заключено 435 сделок. Объем торгов составил 1999,09 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,1724 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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