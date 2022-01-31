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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,5085 руб.
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31 января 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,5085 руб.
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31 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5085 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,23 руб., максимальный - 77,84 руб. Было заключено 11510 сделок. Объем торгов составил 61899,95 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,5075 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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