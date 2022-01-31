Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 февраля

31 января. FINMARKET.RU -РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4459,89 (-18,99) руб./грамм; на серебро - 56,04 (-1,93) руб./грамм; на платину - 2528,08 (+11,18) руб./грамм; на палладий - 6022,57 (+328,28) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59772,203 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 868,726 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6342 руб. Минимальный курс евро составил 86,2125 руб., максимальный - 86,96 руб. Было заключено 6227 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,2125 руб., максимальный - 86,96 руб. Было заключено 6227 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 850 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,1667 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1008 руб., максимальный - 12,2124 руб. Было заключено 435... Минимальный курс юаня составил 12,1008 руб., максимальный - 12,2124 руб. Было заключено 435... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5488 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,2425 руб., максимальный - 77,86 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,2425 руб., максимальный - 77,86 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вместе с нефтью и на фоне роста на глобальных фондовых рынках. В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,03%, японский Nikkei 225 - на 1,1%, гонконгский Hang Seng... В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,03%, японский Nikkei 225 - на 1,1%, гонконгский Hang Seng... читать дальше

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Введение в РФ цифровой маркировки привело к дополнительным расходам и усложнению процессов, считает производитель и продавец косметики и парфюмерии Avon. "Маркировка привела к дополнительным расходам и усложнению процессов - мы можем это утверждать как производитель,... "Маркировка привела к дополнительным расходам и усложнению процессов - мы можем это утверждать как производитель,... читать дальше

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Цены на нефть не демонстрируют единой динамики на торгах в понедельник после скачка до максимумов за семь лет на прошлой неделе. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск в понедельник составляет $90,95 за баррель, что на... Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск в понедельник составляет $90,95 за баррель, что на... читать дальше

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В ходе последней сессии января Уолл-стрит торгуется в плюсе, однако акции показывают резко негативную динамику по итогам месяца. С начала месяца S&P 500 потерял 7%, Dow Jones - 5%, демонстрируя самое резкое снижение более чем за год. Индекс высокотехнологичных компаний... С начала месяца S&P 500 потерял 7%, Dow Jones - 5%, демонстрируя самое резкое снижение более чем за год. Индекс высокотехнологичных компаний... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который с 1 марта 2023 г. существенно увеличивает размер регулярных платежей за освоение участков недр при затягивании сроков геологоразведки. Если компании не интенсифицируют работы на стадии поиска и оценки месторождений, то... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5085 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,23 руб., максимальный - 77,84 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,23 руб., максимальный - 77,84 руб. Было... читать дальше

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Доллар снижается по отношению к евро фунту, немного растет в паре с японской иеной. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет 0,29% в... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет 0,29% в... читать дальше

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Республиканский бюджет Белоруссии в 2021 году исполнен с дефицитом в размере 581,6 млн белорусских рублей, или 0,3% ВВП, говорится в сообщении министерства финансов. Доходы республиканского бюджета в прошлом году равнялись 27,96 млрд бел. рублей (101,6% уточненного... Доходы республиканского бюджета в прошлом году равнялись 27,96 млрд бел. рублей (101,6% уточненного... читать дальше

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Площадь посевов под пшеницей в РФ в этом году составит 29,535 млн га, что на 818,1 тыс. га больше, чем в 2021 году, следует из презентации Минсельхоза, с которой ознакомился "Интерфакс". Площади под кукурузой увеличатся на 34 тыс. га, до 3,008 млн га, под ячменем... Площади под кукурузой увеличатся на 34 тыс. га, до 3,008 млн га, под ячменем... читать дальше

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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-185 на 15 млрд 788,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В январе 2022 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 4,9% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В декабре цены в Германии... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 53,2 пункта (1,525%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3541,8 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3565,52 (+2,2%) пункта,... читать дальше

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