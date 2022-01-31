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В 4-м квартале 2021 года группа Evraz сократила выплавку стали по сравнению с 3-м кварталом на 0,6% - до 3,384 млн тонн, сообщила компания. Квартальное падение было обусловлено приостановкой оборудования для проведения ремонтных работ в североамериканском дивизионе... Квартальное падение было обусловлено приостановкой оборудования для проведения ремонтных работ в североамериканском дивизионе... читать дальше

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Банк России 1 февраля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие образования Якутской АССР", сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма серебра. Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма серебра. На... На... читать дальше

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истый убыток ирландской Ryanair Holdings Plc, крупнейшего в Европе авиаперевозчика-дискаунтера, в третьем квартале 2022 финансового года, завершившегося 31 декабря, сократился в 3,3 раза и составил 96 млн евро по сравнению с убытком в размере 321 млн евро за аналогичный период... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 января по данным на начало операционного дня снизилось до -830,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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В прошлом году одно из крупнейших винодельческих предприятий России - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край) - отправило на зарубежные рынки 55,4 тыс. декалитров винодельческой продукции, сообщили "Интерфаксу" в компании. По итогам 2020 года было... По итогам 2020 года было... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 53,71 пункта (1,54%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3542,31 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 31,01 пункта (2,204%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 31,01 пункта (2,204%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ОАО "РЖД" рассчитывает увеличить загрузку вагонов, сделав порожняк дороже, но тариф - не единственный вариант. "Повышение тарифа на порожняк, та инициатива, которая выходила из РЖД в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина, она не самоцель, то есть у нас нет цели поднятия... "Повышение тарифа на порожняк, та инициатива, которая выходила из РЖД в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина, она не самоцель, то есть у нас нет цели поднятия... читать дальше

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В прошлом году добыча нефти с конденсатом государственной нефтяной компании Мексики Petroleos Mexicanos (Pemex) составляла в среднем 1,925 млн баррелей в сутки, что на 0,7% выше уровня 2020 года. Согласно данным компании, пик добычи наблюдался в ноябре - 1,953 млн б/с,... Согласно данным компании, пик добычи наблюдался в ноябре - 1,953 млн б/с,...

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Рынок акций РФ в самом начале торгов в последний день января сохранил восходящий импульс прошлой пятницы благодаря благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуре, а также на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности вокруг России и Украины. Индекс... Индекс... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,65/78,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал...

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Новации в регулировании привели к повышению в 2021 году доли сообщений, которые представляют наибольший интерес для инвесторов, свидетельствует статистика Центра раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru. При этом в целом объемы раскрытия в прошлом году... При этом в целом объемы раскрытия в прошлом году... читать дальше

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С банк завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении кредитной организации. Организатором выступила компания "Брокеркредитсервис". Организатором выступила компания "Брокеркредитсервис". Ставка купона на весь срок обращения... Ставка купона на весь срок обращения... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 января составили по Российской Федерации 4027 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3827,9 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Экономические связи России и Канады постепенно восстанавливаются, почти вдвое увеличился российский экспорт, сообщил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "Последние несколько лет выдались непростыми. Пандемия и политическая ситуация не помогали... "Последние несколько лет выдались непростыми. Пандемия и политическая ситуация не помогали... читать дальше

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Московские компании экспортировали за рубеж несырьевой неэнергетической продукции на общую сумму почти $30 млрд за январь-ноябрь 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "За этот период... "За этот период... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов евро слабо дорожает в паре с долларом, но остается вблизи минимума за 1,5 года, достигнутого на прошлой неделе. Иена в это время теряет свои позиции по отношению к американской нацвалюте. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара... читать дальше

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