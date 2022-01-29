Порядка 7 тысяч новых рабочих мест будет создано в столице благодаря строительству и реконструкции шести электродепо, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Сегодня в Москве в стадии строительства и... "Сегодня в Москве в стадии строительства и... читать дальше

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В декабре 2021 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тыс. руб.) вырос на 3,6% и составил 8,77 тыс. рублей по сравнению с 8,47 тыс. руб. в декабре 2020 года, говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Наибольший средний размер... Наибольший средний размер... читать дальше

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АО "Системный оператор" отобрало агрегаторов управления спросом в электроэнергетике на февраль-апрель этого года, участие потребителей в этом механизме превысит 1 ГВт, следует из документов на сайте оператора и его сообщения в Telegram. Как сообщил оператор, всего на... Как сообщил оператор, всего на... читать дальше

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Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Дружинина, сообщает пресс-служба правительства. В 2004-2005 годах Дружинин занимал должность начальника правового управления... В 2004-2005 годах Дружинин занимал должность начальника правового управления... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ставку семь раз, каждый раз на 0,25 процентного пункта (п.п.) в 2022 году, то есть будет поднимать ее на каждом заседании, начиная с мартовского, полагают эксперты BofA Global Research. Команда аналитиков BofA во главе... Команда аналитиков BofA во главе... читать дальше

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Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила пресс-служба правительства. "Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса... "Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса... читать дальше

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Китайская IT компания, одна из крупнейших в стране, Meituan расширила способы применения цифрового юаня на своих платформах для оплаты покупок. Как отметила Meituan, теперь пользователи могут связать приложение e-CNY, в котором хранится цифровая валюта, с приложениями... Как отметила Meituan, теперь пользователи могут связать приложение e-CNY, в котором хранится цифровая валюта, с приложениями... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, поднимет базовую процентную ставку на следующем заседании, которое состоится 15-16 марта, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. "Я ожидаю, что Федрезерв повысит ставку в марте",... "Я ожидаю, что Федрезерв повысит ставку в марте",... читать дальше

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В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 14 тыс. 570 человек, что на 3,7% больше по сравнению с днем ранее, число новых случаев COVID-19 за сутки составило 113 тыс. 122 человека, умерли 668 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше

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Россия в этом сельхозгоду (с 1 июля 2021 года по 27 января 2022 года) экспортировала 25,4 млн тонн зерна, что на 25,7% меньше, чем годом ранее (34,1 млн тонн), сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. Эти показатели не учитывают экспорт в страны ЕАЭС за... Эти показатели не учитывают экспорт в страны ЕАЭС за... читать дальше

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Уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился ниже 40-процентной отметки. Расход газа из хранилищ в этом январе на треть больше, чем в среднем за предыдущие пять лет. В Европе в этом месяце держится очень мягкая погода (на два с полови ной градуса теплее, чем годом... В Европе в этом месяце держится очень мягкая погода (на два с полови ной градуса теплее, чем годом... читать дальше

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Смертность в РФ за 2021 год выросла на 15,9% по сравнению с 2020 годом, весь прирост летальных исходов связан с коронавирусом, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "По официальным... "По официальным... читать дальше

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Правительство РФ вынесло положительное заключение на депутатский законопроект, который запрещает с 1 апреля 2022 г. выдачу гражданам определенных категорий кредитов по плавающей ставке. "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом представленных... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 369 млн 910 тыс. 181, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 649 тыс.... читать дальше

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Средняя стоимость нефти в текущем году будет составлять чуть меньше $78 за баррель, показали итоги исследования изданием The Wall Street Journal прогнозов 12 крупнейших банков. Усредненная цена нефти марки Brent составит $77,76 за баррель в этом году и снизится до... Усредненная цена нефти марки Brent составит $77,76 за баррель в этом году и снизится до... читать дальше

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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в 2021 году составила 1 млн 42,7 тыс. человек против 688,7 тыс. человек в 2020 году и 317,2 тыс. человек в 2019 году, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата), опубликованных... читать дальше

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