Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,7166 руб.

Минимальный курс евро составил 86,1525 руб., максимальный - 87,2875 руб. Было заключено 10111 сделок. Объем торгов составил 46199,31 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,2425 руб. за евро.

28 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7166 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58903,477 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 716,268 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5829 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8721 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,37 руб., максимальный - 78,3 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 77,37 руб., максимальный - 78,3 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7166 руб. Минимальный курс евро составил 86,1525 руб., максимальный - 87,2875 руб. Было заключено 10111... Минимальный курс евро составил 86,1525 руб., максимальный - 87,2875 руб. Было заключено 10111... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,2515 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1763 руб., максимальный - 12,3199 руб. Было заключено 468... Минимальный курс юаня составил 12,1763 руб., максимальный - 12,3199 руб. Было заключено 468... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в мажоре, завершил пятницу на позитиве. Европейские рынки акций падали весь день. Европейские рынки акций падали весь день. Фондовые индикаторы стран АТР, кроме Китая и Гонконга, выросли по итогам торгов. Фондовые индикаторы стран АТР, кроме Китая и Гонконга, выросли по итогам торгов. Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы... Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы... читать дальше

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В январе индекс потребительского доверия в США упал до 67,2 пункта с декабрьского значения в 70,6 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 68,8 пункта. Аналитики... Предварительно индикатор оценивался в 68,8 пункта. Аналитики... читать дальше

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Фондовый рынок США снижается в начале последних торгов этой недели. При этом индексы S&P и Nasdaq открыли сессию ростом, но затем последовали динамике Dow Jones и перешли к снижению. Индекс Dow Jones Industrial Average на 18:05 мск опустился на 343,28 пункта (1%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average на 18:05 мск опустился на 343,28 пункта (1%) и... читать дальше

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Минтруд России предлагает с 2023 года ввести единый социальный тариф и производить уплату взносов одним платежом, что позволит к 2025 году увеличить размеры ряда социальных выплат, в том числе по больничным листам, сообщает пресс-служба министерства. Соответствующие... читать дальше

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С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования будут объединены в Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России, сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты. Соответствующие законопроекты опубликованы на портале проектов... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7864 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8051 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,33 руб., максимальный - 78,205 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 77,33 руб., максимальный - 78,205 руб. Была... читать дальше

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Аэропорт "Домодедово" с апреля этого года повысит часть тарифов на обслуживание иностранных авиакомпаний, следует из материалов на сайте аэропорта. Сбор за обеспечение авиационной безопасности с 1 апреля вырастет с нынешних $7,3 до $8 за каждого вылетающего пассажира... Сбор за обеспечение авиационной безопасности с 1 апреля вырастет с нынешних $7,3 до $8 за каждого вылетающего пассажира... читать дальше

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В январе т.г. средняя стоимость топлива в российских аэропортах выросла относительно декабря на 0,7% - до 63,336 тыс. руб. за тонну (без НДС), свидетельствует статистика Росавиации. Больше всего керосин подорожал в аэропорту Надыма: ценник ОАО "Надымское... Больше всего керосин подорожал в аэропорту Надыма: ценник ОАО "Надымское... читать дальше

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в 2021 году увеличился на 2 трлн 513,3 млрд рублей, или на 26,4%, до 12 трлн 23,3 млрд рублей, против роста на 1 трлн 658,6 млрд рублей, или на 21,1%, в 2020 году, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Банки РФ в 2021... Банки РФ в 2021... читать дальше

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Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) считает, что введение регулирования криптовалют позволит сформировать цивилизованный рынок их обращения в РФ, а предложенный ЦБ запрет усложнит контроль за ними и не решит проблем с мошенничеством. ЦБ в январе опубликовал... ЦБ в январе опубликовал... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 31.01 по 06.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В декабре доходы населения США выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. При этом расходы американцев сократились на 0,6%. До этого они увеличивались по итогам шести месяцев подряд. При этом расходы американцев сократились на 0,6%. До этого они увеличивались по итогам шести месяцев подряд. Аналитики в среднем... Аналитики в среднем... читать дальше

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