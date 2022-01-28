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28 января 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,2515 руб.

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28 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,2515 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,1763 руб., максимальный - 12,3199 руб. Было заключено 468 сделок. Объем торгов составил 1719,23 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,3024 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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