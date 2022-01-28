28 января 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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28 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 31.01 по 06.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|31.01.2022
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Декабрь 2021
|31.01.2022
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2021
|31.01.2022
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Январь 2022
|31.01.2022
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Декабрь 2021
|31.01.2022
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Январь 2022
|01.02.2022
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Январь 2022
|01.02.2022
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Январь 2022
|01.02.2022
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Январь 2022
|01.02.2022
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Декабрь 2021
|01.02.2022
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Декабрь 2021
|01.02.2022
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Декабрь 2021
|01.02.2022
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Ноябрь 2021
|01.02.2022
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Январь 2022
|01.02.2022
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Декабрь 2021
|02.02.2022
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2021
|02.02.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Январь 2022
|02.02.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Январь 2022
|02.02.2022
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Январь 2022
|02.02.2022
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Декабрь 2021
|02.02.2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 января
|03.02.2022
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Февраль 2022
|03.02.2022
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Декабрь 2021
|03.02.2022
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Февраль 2022
|03.02.2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 января
|03.02.2022
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|IV квартал 2021
|03.02.2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 января
|03.02.2022
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Январь 2022
|03.02.2022
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2021
|03.02.2022
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Декабрь 2021
|04.02.2022
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Декабрь 2021
|04.02.2022
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Декабрь 2021
|04.02.2022
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Декабрь 2021
|04.02.2022
|16:30
|Безработица в Канаде
|Январь 2022
|04.02.2022
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Январь 2022
|04.02.2022
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Январь 2022
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