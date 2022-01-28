.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 29 января в размере 86,6419 руб.
.
28 января 2022 года 13:23
ЦБ РФ установил курс евро с 29 января в размере 86,6419 руб.
|0
28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 января, составляет 86,6419 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 182,61 коп. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 января 2022 года 15:38
Азиатские рынки акций в основном выросли в пятницу, исключением стали рынки Китая и Гонконга, не последовавшие за динамикой американского фондового рынка. Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста. Диапазон между... читать дальше
.28 января 2022 года 15:31
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил "дорожную карту", которая предполагает регулирование оборота криптовалют в России, вопрос их майнинга планируется рассмотреть отдельно. Документ "Регулирование деятельности Р2Р-платформ", который имеется в распоряжении... читать дальше
.28 января 2022 года 15:30
В понедельник, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам еврооблигаций на общую сумму $29,57 млн
В понедельник, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам еврооблигаций на общую сумму $29,57 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.28 января 2022 года 15:30
В понедельник, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,88 млрд руб.
В понедельник, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,88 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.28 января 2022 года 15:30
В понедельник, 31 января, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 87,84 млрд руб.
В понедельник, 31 января, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 87,84 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.28 января 2022 года 15:23
В прошлом году 57 промышленных компаний Москвы получили поддержку от города в виде субсидий почти на 644 миллиона рублей, сообщил в своих социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин. Порядок предоставления субсидий из столичного бюджета организациям, осуществляющим на... читать дальше
.28 января 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16728 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6909 руб. Минимальный курс евро составил 86,2825 руб., максимальный - 87,09 руб. Было заключено 4112... читать дальше
.28 января 2022 года 15:08
Американский банк Citigroup Inc. договорился о продаже подразделения в сфере потребительского банкинга на Тайване сингапурской DBS Group Holdings Ltd. Банк сокращает свое присутствие на международных розничных рынках, чтобы в большей степени сосредоточиться на... читать дальше
.28 января 2022 года 15:04
ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4478,88 (-129,23) руб./грамм; на серебро - 57,97 (-2,59) руб./грамм; на платину - 2516,9 (-107,6) руб./грамм; на палладий - 5694,29 (-300,95) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.28 января 2022 года 15:01
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая на 2022 год до 4,8% с 5,7%, отметив, что дисбалансы в экономике страны усилились и замедлили ее переход к потребительской модели роста. Экономика КНР быстро восстановилась после спада в начале 2020 года,... читать дальше
.28 января 2022 года 14:54
Инвесторы предложили не налагать ограничения на дивиденды при несоблюдении квот выбросов в атмосферу
Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) предлагает законодателям не вводить ограничения на выплату дивидендов при нарушениях, связанных с квотированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оставить только оборотные штрафы, говорится в письме на имя председателя... читать дальше
.28 января 2022 года 14:47
Потребительский спрос на золото в России в 2021 году вырос на 34% и составил 46,8 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC). Более всего вырос спрос в ювелирном секторе, увеличиившись на 39%, до 41,5 тонны, спрос на золотые слитки и монеты вырос на 6%, до 5,3... читать дальше
.28 января 2022 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 45,67 пункта (1,321%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3501,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3532,07 (+2,2%) пункта,... читать дальше
.28 января 2022 года 14:40
Нефтяные цены демонстрируют сегодня умеренный рост в ходе торгов, внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ в начале февраля. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск подорожали на $0,61 (0,68%) -... читать дальше
.28 января 2022 года 14:36
Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Росстату данных о россиянах из системы Пенсионного фонда России (ПФР). Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу через 180 дней. Закон (номер... читать дальше
.28 января 2022 года 14:30
Китайский рынок смартфонов в 2021 году вырос на 1,1%, несмотря на ослабевающий спрос и проблемы с цепочками поставок, свидетельствуют предварительные данные IDC. Поставки смартфонов в Китае в прошлом году составили 329,3 млн единиц. В 1-м квартале минувшего... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.