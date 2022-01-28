ЦБ РФ установил курс евро с 29 января в размере 86,6419 руб.

28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 января, составляет 86,6419 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 182,61 коп.

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Азиатские рынки акций в основном выросли в пятницу, исключением стали рынки Китая и Гонконга, не последовавшие за динамикой американского фондового рынка. Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста. Диапазон между... Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста. Диапазон между... читать дальше

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил "дорожную карту", которая предполагает регулирование оборота криптовалют в России, вопрос их майнинга планируется рассмотреть отдельно. Документ "Регулирование деятельности Р2Р-платформ", который имеется в распоряжении... Документ "Регулирование деятельности Р2Р-платформ", который имеется в распоряжении... читать дальше

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В понедельник, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам еврооблигаций на общую сумму $29,57 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,88 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 31 января, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 87,84 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В прошлом году 57 промышленных компаний Москвы получили поддержку от города в виде субсидий почти на 644 миллиона рублей, сообщил в своих социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин. Порядок предоставления субсидий из столичного бюджета организациям, осуществляющим на... Порядок предоставления субсидий из столичного бюджета организациям, осуществляющим на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16728 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6909 руб. Минимальный курс евро составил 86,2825 руб., максимальный - 87,09 руб. Было заключено 4112... Минимальный курс евро составил 86,2825 руб., максимальный - 87,09 руб. Было заключено 4112... читать дальше

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Американский банк Citigroup Inc. договорился о продаже подразделения в сфере потребительского банкинга на Тайване сингапурской DBS Group Holdings Ltd. Банк сокращает свое присутствие на международных розничных рынках, чтобы в большей степени сосредоточиться на... Банк сокращает свое присутствие на международных розничных рынках, чтобы в большей степени сосредоточиться на... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4478,88 (-129,23) руб./грамм; на серебро - 57,97 (-2,59) руб./грамм; на платину - 2516,9 (-107,6) руб./грамм; на палладий - 5694,29 (-300,95) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая на 2022 год до 4,8% с 5,7%, отметив, что дисбалансы в экономике страны усилились и замедлили ее переход к потребительской модели роста. Экономика КНР быстро восстановилась после спада в начале 2020 года,... Экономика КНР быстро восстановилась после спада в начале 2020 года,... читать дальше

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Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) предлагает законодателям не вводить ограничения на выплату дивидендов при нарушениях, связанных с квотированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оставить только оборотные штрафы, говорится в письме на имя председателя... читать дальше

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Потребительский спрос на золото в России в 2021 году вырос на 34% и составил 46,8 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC). Более всего вырос спрос в ювелирном секторе, увеличиившись на 39%, до 41,5 тонны, спрос на золотые слитки и монеты вырос на 6%, до 5,3... Более всего вырос спрос в ювелирном секторе, увеличиившись на 39%, до 41,5 тонны, спрос на золотые слитки и монеты вырос на 6%, до 5,3... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 45,67 пункта (1,321%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3501,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3532,07 (+2,2%) пункта,... читать дальше

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Нефтяные цены демонстрируют сегодня умеренный рост в ходе торгов, внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ в начале февраля. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск подорожали на $0,61 (0,68%) -... Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск подорожали на $0,61 (0,68%) -... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Росстату данных о россиянах из системы Пенсионного фонда России (ПФР). Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу через 180 дней. Закон (номер... Закон (номер... читать дальше

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Китайский рынок смартфонов в 2021 году вырос на 1,1%, несмотря на ослабевающий спрос и проблемы с цепочками поставок, свидетельствуют предварительные данные IDC. Поставки смартфонов в Китае в прошлом году составили 329,3 млн единиц. Поставки смартфонов в Китае в прошлом году составили 329,3 млн единиц. В 1-м квартале минувшего... В 1-м квартале минувшего... читать дальше

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