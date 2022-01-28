.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,2447 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Глобальный экономический сценарий на 2022-2023 годы от PwC
Мировая экономика вырастет на 4,5% в 2022 году, предусматривает базовый сценарий PwC. Рост ВВП России в текущем году замедлится до 3% после повышения на 3,9% в 2021 году, а к 2024-2027 годам среднегодовые темпы роста составят 1,7%
 
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому страховые пенсии в стране будут проиндексированы на уровне 8,6% с 1 января 2022 года. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Решение...
 
Правительство планирует реорганизовать ПФР и ФСС в единую организацию
К 2023 году правительство планирует унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). Отказ от существующего в этой сфере сейчас многообразия связан с...
 
Производители газировок и соков намерены повысить цены
Сразу несколько лидеров рынка в категории напитков намерены повысить стоимость продукции в феврале, рассказали "Известиям" в торговой сети "Верный". Максимальный размер повышений - до 25%, отметили в ритейлере. Там уточнили, что изготовитель...
 
28 января 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,2447 руб.

 0
28 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,2447 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,1898 руб., максимальный - 12,5157 руб. Было заключено 74 сделки. Объем торгов составил 412,14 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,2471 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 января 2022 года 15:38
Фондовые индикаторы стран АТР, кроме Китая и Гонконга, выросли по итогам торгов
Азиатские рынки акций в основном выросли в пятницу, исключением стали рынки Китая и Гонконга, не последовавшие за динамикой американского фондового рынка.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста. Диапазон между...    читать дальше
.
28 января 2022 года 15:31
Вице-премьер Чернышенко утвердил "дорожную карту" по регулированию оборота криптовалют
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил "дорожную карту", которая предполагает регулирование оборота криптовалют в России, вопрос их майнинга планируется рассмотреть отдельно.

Документ "Регулирование деятельности Р2Р-платформ", который имеется в распоряжении...    читать дальше
.
28 января 2022 года 15:30
В понедельник, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам еврооблигаций на общую сумму $29,57 млн
В понедельник, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам еврооблигаций на общую сумму $29,57 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
28 января 2022 года 15:30
В понедельник, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,88 млрд руб.
В понедельник, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,88 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
28 января 2022 года 15:30
В понедельник, 31 января, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 87,84 млрд руб.
В понедельник, 31 января, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 87,84 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
28 января 2022 года 15:23
В 2021 году Москва оказала финподдержку 57 промпредприятиям в виде субсидий на 644 млн руб.
В прошлом году 57 промышленных компаний Москвы получили поддержку от города в виде субсидий почти на 644 миллиона рублей, сообщил в своих социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Порядок предоставления субсидий из столичного бюджета организациям, осуществляющим на...    читать дальше
.
28 января 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,6909 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16728 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6909 руб.

Минимальный курс евро составил 86,2825 руб., максимальный - 87,09 руб. Было заключено 4112...    читать дальше
.
28 января 2022 года 15:08
Citigroup продает сингапурской DBS тайваньский бизнес в сфере потребительского банкинга
Американский банк Citigroup Inc. договорился о продаже подразделения в сфере потребительского банкинга на Тайване сингапурской DBS Group Holdings Ltd.

Банк сокращает свое присутствие на международных розничных рынках, чтобы в большей степени сосредоточиться на...    читать дальше
.
28 января 2022 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 января
ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4478,88 (-129,23) руб./грамм; на серебро - 57,97 (-2,59) руб./грамм; на платину - 2516,9 (-107,6) руб./грамм; на палладий - 5694,29 (-300,95) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
28 января 2022 года 15:01
МВФ понизил прогноз роста ВВП Китая на 2022 г. до 4,8% против 5,7% ранее
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая на 2022 год до 4,8% с 5,7%, отметив, что дисбалансы в экономике страны усилились и замедлили ее переход к потребительской модели роста.

Экономика КНР быстро восстановилась после спада в начале 2020 года,...    читать дальше
.
28 января 2022 года 14:54
Инвесторы предложили не налагать ограничения на дивиденды при несоблюдении квот выбросов в атмосферу
Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) предлагает законодателям не вводить ограничения на выплату дивидендов при нарушениях, связанных с квотированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оставить только оборотные штрафы, говорится в письме на имя председателя...    читать дальше
.
28 января 2022 года 14:47
В России потребительский спрос на золото вырос за год на 34% - до 47 тонн
Потребительский спрос на золото в России в 2021 году вырос на 34% и составил 46,8 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).

Более всего вырос спрос в ювелирном секторе, увеличиившись на 39%, до 41,5 тонны, спрос на золотые слитки и монеты вырос на 6%, до 5,3...    читать дальше
.
28 января 2022 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 28 января растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 45,67 пункта (1,321%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3501,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3532,07 (+2,2%) пункта,...    читать дальше
.
28 января 2022 года 14:40
Нефть продолжает дорожать
Нефтяные цены демонстрируют сегодня умеренный рост в ходе торгов, внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ в начале февраля.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск подорожали на $0,61 (0,68%) -...    читать дальше
.
28 января 2022 года 14:36
Президент РФ подписал закон о передаче Росстату данных ПФР о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Росстату данных о россиянах из системы Пенсионного фонда России (ПФР). Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу через 180 дней.

Закон (номер...    читать дальше
.
28 января 2022 года 14:30
В 2021 году рост продаж смартфонов в Китае составил 1,1% - IDC
Китайский рынок смартфонов в 2021 году вырос на 1,1%, несмотря на ослабевающий спрос и проблемы с цепочками поставок, свидетельствуют предварительные данные IDC.

Поставки смартфонов в Китае в прошлом году составили 329,3 млн единиц.

В 1-м квартале минувшего...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.