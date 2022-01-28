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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Глобальный экономический сценарий на 2022-2023 годы от PwC
Мировая экономика вырастет на 4,5% в 2022 году, предусматривает базовый сценарий PwC. Рост ВВП России в текущем году замедлится до 3% после повышения на 3,9% в 2021 году, а к 2024-2027 годам среднегодовые темпы роста составят 1,7%
 
Правительство планирует реорганизовать ПФР и ФСС в единую организацию
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Производители газировок и соков намерены повысить цены
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Бизнес предложил заменить "налог на дивиденды" на льготы
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил принципиально новый инструмент – федеральный налоговый вычет в 20% от суммы вложений в момент их "оплаты", пишут "Ведомости". Как уточняет издание, РСПП предлагает отказаться от...
 
28 января 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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28 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:30 Данные о потребительских расходах во Франции Декабрь 2021
09:30 Предварительная оценка ВВП Франции IV квартал 2021
10:00 Предварительная оценка ВВП Германии IV квартал 2021
10:45 Цены производителей во Франции Декабрь 2021
12:00 Изменение денежной массы в еврозоне Декабрь 2021
12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Январь 2022
13:00 Изменение цен производителей в Италии Декабрь 2021
13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Январь 2022
16:30 Изменение расходов и доходов населения США Декабрь 2021
18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Январь 2022

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
28 января 2022 года 09:32
За год Wildberries увеличил оборот почти в 2 раза, до 844 млрд рублей
Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries по итогам 2021 года увеличил оборот (GMV) на 93%, до 844 млрд рублей с НДС (оборот от продаж товаров и услуг, с учетом возвратов).

В 4-м квартале продажи обновили исторический максимум, достигнутый в 3-м квартале, и...    читать дальше
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28 января 2022 года 09:23
Минсельхоз не исключает рост цен на безалкогольные напитки
Минсельхоз не исключает рост цен на безалкогольные напитки в РФ на фоне повышения затрат на их производство.

"На производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов,...    читать дальше
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28 января 2022 года 09:17
Стоимость восстановления рудника "Мир" "АЛРОСА" оценивает в $1,2 - 1,5 млрд
"АЛРОСА" оценивает стоимость восстановления рудника "Мир", затопленного в ходе аварии в 2017 году, в $1,2 - 1,5 млрд, сказал заместитель гендиректора компании Алексей Филипповский в ходе онлайн-встречи, организованной Московской биржей. "Строительство подобного рудника будет...    читать дальше
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ВТБ разместит 31 января однодневные бонды серии КС-4-185 на 50 млрд рублей
8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-185 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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28 января 2022 года 09:11
Рынки акций АТР растут, снижается только Гонконг
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в пятницу, за исключением Гонконга.

Японский Nikkei к 8:18 мск вырос на 2,15%.

Среди компонентов индекса в лидеры роста выходят акции Fuji Electric Co. Ltd. (10,6%), Shin-Etsu...    читать дальше
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28 января 2022 года 09:08
Прибыль LVMH в 2021 году выросла более чем в два раза
Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в 2021 году увеличил прибыль от продолжающихся операций в 2,1 раза - до 17,15 млрд евро против 8,31 млрд евро в 2020 году. Рентабельность по этому показателю увеличилась на 8 процентных...    читать дальше
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28 января 2022 года 08:59
Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 366 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 366 млн 249 тыс. 339, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 637 тыс. 611...    читать дальше
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28 января 2022 года 08:52
Цены на нефть повышаются после снижения накануне
Цены на нефть растут в ходе утренних торгов в пятницу после снижения накануне, аналитики следят за курсом доллара и ситуацией вокруг Украины.

Отрицательная динамика цен на нефть накануне вызвана укреплением доллара, сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн,...    читать дальше
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28 января 2022 года 08:46
Квартальные прибыль и выручка Apple превысили прогнозы
Американская Apple Inc. зафиксировала рекордную чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале благодаря сильному спросу на большинство категорий товаров в сезон зимних праздников. Показатели оказались сильнее прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе компании,...    читать дальше
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28 января 2022 года 08:33
ЦБ увидел в концепции Минфина по криптовалютам риски для финстабильности
Банк России, изначально занимавший жесткую позицию по отношению к криптовалютам, раскритиковал концепцию Минфина по регулированию этого рынка, увидев в ней серьезные риски для финансовой стабильности.

ЦБ РФ на прошлой неделе опубликовал консультативный доклад по...    читать дальше
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28 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 8,93 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 8,93 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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28 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 90,72 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 90,72 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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28 января 2022 года 08:26
Американские фондовые индексы снизились на 0,1-1,4%
Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста.

Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает...    читать дальше
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28 января 2022 года 08:20
Доллар и евро снижаются на торгах "Московской биржи"
Доллар США и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущих цен на нефть и за счет интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,7 - 77,96 руб., по итогам первой...    читать дальше
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28 января 2022 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 77,7303 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,7303...    читать дальше
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28 января 2022 года 08:15
Посевные площади под сельхозкультурами в РФ в этом году увеличатся на 0,9 млн га
Посевные площади под сельхозкультурами в РФ в этом году составят 81,3 млн га, что на 0,9 млн га больше, чем в прошлом году, сообщает Минсельхоз по итогам Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания, которое провел замминистра сельского хозяйства Андрей...    читать дальше
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