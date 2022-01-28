28 января 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Декабрь 2021
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2021
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2021
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Декабрь 2021
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Декабрь 2021
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Январь 2022
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Декабрь 2021
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2022
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2021
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2022
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28 января 2022 года 09:32
Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries по итогам 2021 года увеличил оборот (GMV) на 93%, до 844 млрд рублей с НДС (оборот от продаж товаров и услуг, с учетом возвратов).
В 4-м квартале продажи обновили исторический максимум, достигнутый в 3-м квартале, и... читать дальше
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28 января 2022 года 09:23
Минсельхоз не исключает рост цен на безалкогольные напитки в РФ на фоне повышения затрат на их производство.
"На производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов,... читать дальше
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28 января 2022 года 09:17
"АЛРОСА" оценивает стоимость восстановления рудника "Мир", затопленного в ходе аварии в 2017 году, в $1,2 - 1,5 млрд, сказал заместитель гендиректора компании Алексей Филипповский в ходе онлайн-встречи, организованной Московской биржей. "Строительство подобного рудника будет... читать дальше
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28 января 2022 года 09:16
8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-185 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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28 января 2022 года 09:11
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в пятницу, за исключением Гонконга.
Японский Nikkei к 8:18 мск вырос на 2,15%.
Среди компонентов индекса в лидеры роста выходят акции Fuji Electric Co. Ltd. (10,6%), Shin-Etsu... читать дальше
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28 января 2022 года 09:08
Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в 2021 году увеличил прибыль от продолжающихся операций в 2,1 раза - до 17,15 млрд евро против 8,31 млрд евро в 2020 году. Рентабельность по этому показателю увеличилась на 8 процентных... читать дальше
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28 января 2022 года 08:59
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 366 млн 249 тыс. 339, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 637 тыс. 611... читать дальше
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28 января 2022 года 08:52
Цены на нефть растут в ходе утренних торгов в пятницу после снижения накануне, аналитики следят за курсом доллара и ситуацией вокруг Украины.
Отрицательная динамика цен на нефть накануне вызвана укреплением доллара, сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн,... читать дальше
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28 января 2022 года 08:46
Американская Apple Inc. зафиксировала рекордную чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале благодаря сильному спросу на большинство категорий товаров в сезон зимних праздников. Показатели оказались сильнее прогнозов.
Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше
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28 января 2022 года 08:33
Банк России, изначально занимавший жесткую позицию по отношению к криптовалютам, раскритиковал концепцию Минфина по регулированию этого рынка, увидев в ней серьезные риски для финансовой стабильности.
ЦБ РФ на прошлой неделе опубликовал консультативный доклад по... читать дальше
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28 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 8,93 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 90,72 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 января 2022 года 08:26
Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста.
Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает... читать дальше
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28 января 2022 года 08:20
Доллар США и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущих цен на нефть и за счет интереса инвесторов к рисковым активам.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,7 - 77,96 руб., по итогам первой... читать дальше
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28 января 2022 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,7303... читать дальше
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28 января 2022 года 08:15
Посевные площади под сельхозкультурами в РФ в этом году составят 81,3 млн га, что на 0,9 млн га больше, чем в прошлом году, сообщает Минсельхоз по итогам Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания, которое провел замминистра сельского хозяйства Андрей... читать дальше
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