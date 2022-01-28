ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,947 руб., евро - 88,468 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 88,468 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,31 коп.

28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 78,947 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,33 коп.

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Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries по итогам 2021 года увеличил оборот (GMV) на 93%, до 844 млрд рублей с НДС (оборот от продаж товаров и услуг, с учетом возвратов). В 4-м квартале продажи обновили исторический максимум, достигнутый в 3-м квартале, и... В 4-м квартале продажи обновили исторический максимум, достигнутый в 3-м квартале, и... читать дальше

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Минсельхоз не исключает рост цен на безалкогольные напитки в РФ на фоне повышения затрат на их производство. "На производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов,... "На производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов,... читать дальше

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"АЛРОСА" оценивает стоимость восстановления рудника "Мир", затопленного в ходе аварии в 2017 году, в $1,2 - 1,5 млрд, сказал заместитель гендиректора компании Алексей Филипповский в ходе онлайн-встречи, организованной Московской биржей. "Строительство подобного рудника будет... читать дальше

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8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-185 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в пятницу, за исключением Гонконга. Японский Nikkei к 8:18 мск вырос на 2,15%. Японский Nikkei к 8:18 мск вырос на 2,15%. Среди компонентов индекса в лидеры роста выходят акции Fuji Electric Co. Ltd. (10,6%), Shin-Etsu... Среди компонентов индекса в лидеры роста выходят акции Fuji Electric Co. Ltd. (10,6%), Shin-Etsu... читать дальше

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Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в 2021 году увеличил прибыль от продолжающихся операций в 2,1 раза - до 17,15 млрд евро против 8,31 млрд евро в 2020 году. Рентабельность по этому показателю увеличилась на 8 процентных... читать дальше

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 366 млн 249 тыс. 339, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 637 тыс. 611... читать дальше

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Цены на нефть растут в ходе утренних торгов в пятницу после снижения накануне, аналитики следят за курсом доллара и ситуацией вокруг Украины. Отрицательная динамика цен на нефть накануне вызвана укреплением доллара, сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн,... Отрицательная динамика цен на нефть накануне вызвана укреплением доллара, сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн,... читать дальше

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Американская Apple Inc. зафиксировала рекордную чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале благодаря сильному спросу на большинство категорий товаров в сезон зимних праздников. Показатели оказались сильнее прогнозов. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Банк России, изначально занимавший жесткую позицию по отношению к криптовалютам, раскритиковал концепцию Минфина по регулированию этого рынка, увидев в ней серьезные риски для финансовой стабильности. ЦБ РФ на прошлой неделе опубликовал консультативный доклад по... ЦБ РФ на прошлой неделе опубликовал консультативный доклад по... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 8,93 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 90,72 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста. Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает... Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает... читать дальше

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Доллар США и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущих цен на нефть и за счет интереса инвесторов к рисковым активам. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,7 - 77,96 руб., по итогам первой... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,7 - 77,96 руб., по итогам первой... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,7303... читать дальше

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Посевные площади под сельхозкультурами в РФ в этом году составят 81,3 млн га, что на 0,9 млн га больше, чем в прошлом году, сообщает Минсельхоз по итогам Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания, которое провел замминистра сельского хозяйства Андрей... читать дальше

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