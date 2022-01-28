.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,947 руб., евро - 88,468 руб.
.
28 января 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,947 руб., евро - 88,468 руб.
|0
28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 78,947 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,33 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 88,468 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,31 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 января 2022 года 09:32
Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries по итогам 2021 года увеличил оборот (GMV) на 93%, до 844 млрд рублей с НДС (оборот от продаж товаров и услуг, с учетом возвратов). В 4-м квартале продажи обновили исторический максимум, достигнутый в 3-м квартале, и... читать дальше
.28 января 2022 года 09:23
Минсельхоз не исключает рост цен на безалкогольные напитки в РФ на фоне повышения затрат на их производство. "На производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов,... читать дальше
.28 января 2022 года 09:17
"АЛРОСА" оценивает стоимость восстановления рудника "Мир", затопленного в ходе аварии в 2017 году, в $1,2 - 1,5 млрд, сказал заместитель гендиректора компании Алексей Филипповский в ходе онлайн-встречи, организованной Московской биржей. "Строительство подобного рудника будет... читать дальше
.28 января 2022 года 09:16
8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-185 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.28 января 2022 года 09:11
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в пятницу, за исключением Гонконга. Японский Nikkei к 8:18 мск вырос на 2,15%. Среди компонентов индекса в лидеры роста выходят акции Fuji Electric Co. Ltd. (10,6%), Shin-Etsu... читать дальше
.28 января 2022 года 09:08
Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в 2021 году увеличил прибыль от продолжающихся операций в 2,1 раза - до 17,15 млрд евро против 8,31 млрд евро в 2020 году. Рентабельность по этому показателю увеличилась на 8 процентных... читать дальше
.28 января 2022 года 08:59
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 366 млн 249 тыс. 339, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 637 тыс. 611... читать дальше
.28 января 2022 года 08:52
Цены на нефть растут в ходе утренних торгов в пятницу после снижения накануне, аналитики следят за курсом доллара и ситуацией вокруг Украины. Отрицательная динамика цен на нефть накануне вызвана укреплением доллара, сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн,... читать дальше
.28 января 2022 года 08:46
Американская Apple Inc. зафиксировала рекордную чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале благодаря сильному спросу на большинство категорий товаров в сезон зимних праздников. Показатели оказались сильнее прогнозов. Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше
.28 января 2022 года 08:33
Банк России, изначально занимавший жесткую позицию по отношению к криптовалютам, раскритиковал концепцию Минфина по регулированию этого рынка, увидев в ней серьезные риски для финансовой стабильности. ЦБ РФ на прошлой неделе опубликовал консультативный доклад по... читать дальше
.28 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 8,93 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.28 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 90,72 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.28 января 2022 года 08:26
Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста. Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает... читать дальше
.28 января 2022 года 08:20
Доллар США и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущих цен на нефть и за счет интереса инвесторов к рисковым активам. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,7 - 77,96 руб., по итогам первой... читать дальше
.28 января 2022 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,7303... читать дальше
.28 января 2022 года 08:15
Посевные площади под сельхозкультурами в РФ в этом году составят 81,3 млн га, что на 0,9 млн га больше, чем в прошлом году, сообщает Минсельхоз по итогам Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания, которое провел замминистра сельского хозяйства Андрей... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.