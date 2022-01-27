Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3731 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,16 руб., максимальный - 12,5608 руб. Было заключено 550 сделок. Объем торгов составил 1183,15 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,21 руб. за юань.

27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,3731 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58187,208 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1378,684 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,3731 руб. Минимальный курс юаня составил 12,16 руб., максимальный - 12,5608 руб. Было заключено 550 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,16 руб., максимальный - 12,5608 руб. Было заключено 550 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7799 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,5073 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,3825 руб., максимальный - 79,7425 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 77,3825 руб., максимальный - 79,7425 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16444 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,8794 руб. Минимальный курс евро составил 86,25 руб., максимальный - 89,455 руб. Было заключено 10907... Минимальный курс евро составил 86,25 руб., максимальный - 89,455 руб. Было заключено 10907... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры и локального ослабления геополитических рисков на заявлениях МИД РФ о неприемлемости войны между Россией и Украиной В четверг снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225... В четверг снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225... читать дальше

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Банк "Зенит" в 2021 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 3,4 млрд рублей против убытка в 2,9 млрд рублей годом ранее, сообщила пресс-служба банка. "Рост финансового результата был достигнут за счет увеличения комиссионных доходов, а также диверсификации и... "Рост финансового результата был достигнут за счет увеличения комиссионных доходов, а также диверсификации и... читать дальше

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Контейнерооборот морских портов РФ в январе-декабре 2021 года составил 5,628 млн TEU, что на 6,2% больше показателя 2020 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество груженых контейнеров выросло на 9,3%, до 4,5... В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество груженых контейнеров выросло на 9,3%, до 4,5... читать дальше

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Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года в 1,9 раза, а объем активов под управлением компании достиг рекорда. Чистая прибыль Blackstone в октябре-декабре... Чистая прибыль Blackstone в октябре-декабре... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно повышаются. Трейдеры оценивают итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также новую порцию отчетов компаний и статистических данных. Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне... Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне... читать дальше

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Россия в рамках инициативы "Геология: Возрождение легенды" к 2024 году создаст единый водный реестр источников питьевых вод как подземных, так и поверхностных, сообщила на совещании "О ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года"... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,5915 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,3725 руб., максимальный - 79,7175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,3725 руб., максимальный - 79,7175 руб. Было... читать дальше

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Золото резко дешевеет, снижаясь вторую сессию подряд на фоне укрепления доллара и ожиданий скорого начала повышения ставок в США. Февральские фьючерсы на золото упали на 1,7% в ходе торгов на бирже Comex, до $1798,9 за унцию. Накануне драгметалл потерял 1,2%... Февральские фьючерсы на золото упали на 1,7% в ходе торгов на бирже Comex, до $1798,9 за унцию. Накануне драгметалл потерял 1,2%... читать дальше

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Россия планирует к 2024 году привлечь до 600 млрд руб. инвестиций в климатические проекты, включая "зеленые облигации" на сумму более 400 млрд рублей, а также вовлечь в климатические проекты до 15 млн га лесов на землях сельхозназначения и до 29% площади резервных лесов. Все это... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги FG BCS Ltd., холдинговой компании Финансовой группы БКС на уровне "B+/B", а также рейтинги ее операционных подразделений BrokerCreditService (Cyprus) Ltd., BrokerCreditService Structured Products Plc и... читать дальше

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Правительство РФ в 2022-2024 годах направит 6,2 млрд рублей на развитие аграрной науки, более 2 млрд рублей из них - в 2022 году, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ до 2030 года, которое провел премьер-министр... читать дальше

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Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, показав максимальный рост за пять кварталов благодаря восстановлению потребительских расходов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики,... Аналитики,... читать дальше

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