Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,3637 руб.

Минимальный курс евро составил 87,6775 руб., максимальный - 89,435 руб. Было заключено 3969 сделок. Объем торгов составил 25459,52 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,7175 руб. за евро.

27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,3637 руб.

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Минсельхоз РФ с 1 февраля прекращает реализацию зерна из интервенционного фонда и начинает подготовку к новым товарным интервенциям, сообщает оператор торгов - Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). "В соответствии с решением Минсельхоза... "В соответствии с решением Минсельхоза... читать дальше

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Добыча De Beers в четвертом квартале 2021 года составила 7,7 млн карат, что на 15% выше аналогичного периода 2020 года, говорится в сообщении Anglo American, контролирующей De Beers. Рост, основной вклад в который внесли рудник Jwaneng (Ботсвана) и активы в Намибии, отражает... читать дальше

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В пятницу, 28 января, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 90,72 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В пятницу, 28 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 8,93 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Прибыль "Татнефти" по итогам 2021 года превзошла показатели 2020 года, но осталась ниже уровня 2019 года из-за роста затрат на добычу и ограничений ОПЕК+, сообщил генеральный директор АО "Татнефтехиминвест-холдинг" (координирует деятельность предприятий нефтегазохимической... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,3637 руб. Минимальный курс евро составил 87,6775 руб., максимальный - 89,435 руб. Было заключено 3969... Минимальный курс евро составил 87,6775 руб., максимальный - 89,435 руб. Было заключено 3969... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту после утреннего снижения. Накануне, нефтяные котировки обновили 7-летние максимумы. Обе марки подорожали на 2%. Нефть поддерживают опасения по поводу роста напряженности на границе между Россией и Украиной, а также данные о сокращении... Нефть поддерживают опасения по поводу роста напряженности на границе между Россией и Украиной, а также данные о сокращении... читать дальше

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ЦБ РФ с 28 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4608,11 (-75,19) руб./грамм; на серебро - 60,56 (+0,5) руб./грамм; на платину - 2624,5 (-35,43) руб./грамм; на палладий - 5995,24 (+299,75) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 74,54 пункта (2,22%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3432,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3453,58 (+2,86%) пункта, минимальное... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте российской нефтесервисной компании "Инвестгеосервис", которые находились на уровне "В-" с прогнозом "стабильный". Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc в два раза сократил доналоговый убыток в первом квартале 2022 финансового года, однако отметил, что распространение нового штамма коронавируса "омикрон" негативно сказывается на бронированиях. Доналоговый убыток компании в... Доналоговый убыток компании в... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Распадская" на уровне "АA+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Подтверждение кредитного рейтинга компании является следствием сохранения кредитных... "Подтверждение кредитного рейтинга компании является следствием сохранения кредитных... читать дальше

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Представитель владельцев облигаций OR Group (MOEX: ORUP) (эмитент облигаций - ООО "ОР", прежнее название "Обувь России") - ИК "Септем капитал" получил от эмитента ответ на вопрос о возможных действиях в отношении облигаций серии БО-07, по которым ранее был допущен техдефолт,... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали резкое снижение. Негативная динамика рынков в регионе обусловлена частично тем, что "ФРС, вероятнее всего, будет повышать ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось",... Негативная динамика рынков в регионе обусловлена частично тем, что "ФРС, вероятнее всего, будет повышать ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось",... читать дальше

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Объем выпуска автомобилей в Великобритании в 2021 году сократился на 6,7% и составил 859,575 тыс. машин, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT). Показатель стал минимальным с 1956 года из-за... читать дальше

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Евростат сообщил о росте реальных доходов домохозяйств и реального потребления домохозяйств в еврозоне и в ЕС в 3-м квартале. В 3-м квартале 2021 года реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения вырос в еврозоне на 0,1% после роста на 1,1% в предыдущем... В 3-м квартале 2021 года реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения вырос в еврозоне на 0,1% после роста на 1,1% в предыдущем... читать дальше

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