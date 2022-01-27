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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 января 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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27 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Объем промышленных заказов в Италии Ноябрь 2021
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 16 по 22 января
16:30 Предварительная оценка ВВП США IV квартал 2021
16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Декабрь 2021
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 09 по 15 января

Это автоматическое сообщение.


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Новая компания станет владельцем и...    читать дальше
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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $190,5 млн.

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Тип погашения

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27 января 2022 года 08:30
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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 93,75 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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27 января 2022 года 08:30
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Рынки акций стран Западной Европы завершили подъемом вторую сессию подряд, восстановившись после обвала в понедельник. Основные фондовые индексы региона двигались в такт с динамикой американских индексов на открытие торгов.

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27 января 2022 года 08:07
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 89,1511 руб. По сравнению с...
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