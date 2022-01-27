27 января 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Ноябрь 2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 января
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2021
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 января
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27 января 2022 года 08:57
Власти проработают выделение из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средств для финансирования двух ЦБК в Красноярском крае - проекта "Сегежа-Восток" (Лесосибирский ЦБК в Енисейском районе) подконтрольной АФК "Система" Segezha Group и Богучанского биотехнологического... читать дальше
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27 января 2022 года 08:55
Соединенные Штаты и НАТО в среду направили России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы.
"Сегодня НАТО передала наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с Соединенными Штатами",... читать дальше
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27 января 2022 года 08:51
Размер дефицита во внешней торговле товарами США в декабре и по итогам всего 2021 года увеличился на 3% - до $101 млрд по сравнению с пересмотренными $98 млрд в ноябре, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Показатель достиг максимумов с начала ведения расчетов в... читать дальше
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27 января 2022 года 08:46
Цены на нефть опускаются в четверг на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что американский ЦБ намерен поднять базовую ставку уже в марте.
Стоимость мартовских фьючерсов... читать дальше
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27 января 2022 года 08:44
Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики после подведения итогов первого в этом году заседания ФРС США.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 129,64 пункта (0,38%) и составил 34168,09... читать дальше
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27 января 2022 года 08:37
Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" - зарегистрированная в Швейцарии дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, говорится в сообщении оператора проекта.
Новая компания станет владельцем и... читать дальше
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27 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $190,5 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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27 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 93,75 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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27 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 8,63 млрд руб.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $39,18 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 января 2022 года 08:28
Усиление темпов роста потребительских цен распространилось на экономику США, однако ожидается, что в течение этого года инфляция замедлится, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по... читать дальше
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27 января 2022 года 08:20
Доллар слегка рос , евро практически не менялся на старте торгов "Московской биржи" в четверг утром на фоне снижающихся цен на нефть и низкого интереса инвесторов к рисковым активам.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,44 - 79,62 руб., по итогам первой... читать дальше
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27 января 2022 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 79,6035... читать дальше
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27 января 2022 года 08:14
Рынки акций стран Западной Европы завершили подъемом вторую сессию подряд, восстановившись после обвала в понедельник. Основные фондовые индексы региона двигались в такт с динамикой американских индексов на открытие торгов.
Инвесторы ждали итогов январского заседания... читать дальше
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27 января 2022 года 08:07
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 25-26... читать дальше
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27 января 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 78,9437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,15 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 89,1511 руб. По сравнению с...
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