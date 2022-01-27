ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,9437 руб., курс евро - в размере 89,1511 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 89,1511 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,25 коп.

27 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 78,9437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,15 коп.

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Власти проработают выделение из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средств для финансирования двух ЦБК в Красноярском крае - проекта "Сегежа-Восток" (Лесосибирский ЦБК в Енисейском районе) подконтрольной АФК "Система" Segezha Group и Богучанского биотехнологического... читать дальше

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Соединенные Штаты и НАТО в среду направили России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. "Сегодня НАТО передала наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с Соединенными Штатами",... "Сегодня НАТО передала наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с Соединенными Штатами",... читать дальше

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Размер дефицита во внешней торговле товарами США в декабре и по итогам всего 2021 года увеличился на 3% - до $101 млрд по сравнению с пересмотренными $98 млрд в ноябре, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Показатель достиг максимумов с начала ведения расчетов в... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в четверг на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что американский ЦБ намерен поднять базовую ставку уже в марте. Стоимость мартовских фьючерсов... Стоимость мартовских фьючерсов... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики после подведения итогов первого в этом году заседания ФРС США. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 129,64 пункта (0,38%) и составил 34168,09... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 129,64 пункта (0,38%) и составил 34168,09... читать дальше

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Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" - зарегистрированная в Швейцарии дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, говорится в сообщении оператора проекта. Новая компания станет владельцем и... Новая компания станет владельцем и... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $190,5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 93,75 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 8,63 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $39,18 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Усиление темпов роста потребительских цен распространилось на экономику США, однако ожидается, что в течение этого года инфляция замедлится, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по... читать дальше

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Доллар слегка рос , евро практически не менялся на старте торгов "Московской биржи" в четверг утром на фоне снижающихся цен на нефть и низкого интереса инвесторов к рисковым активам. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,44 - 79,62 руб., по итогам первой... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,44 - 79,62 руб., по итогам первой... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 79,6035... читать дальше

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Рынки акций стран Западной Европы завершили подъемом вторую сессию подряд, восстановившись после обвала в понедельник. Основные фондовые индексы региона двигались в такт с динамикой американских индексов на открытие торгов. Инвесторы ждали итогов январского заседания... Инвесторы ждали итогов январского заседания... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 25-26... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 78,9437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,15 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 89,1511 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 89,1511 руб. По сравнению с...

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