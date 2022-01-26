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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,9813 руб.
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26 января 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,9813 руб.

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26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,9813 руб.

Минимальный курс доллара США составил 78,505 руб., максимальный - 79,305 руб. Было заключено 10780 сделок. Объем торгов составил 57448,8 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,205 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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