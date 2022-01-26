Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2836,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1879,87 млрд руб.

26 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 января составили по Российской Федерации 2836,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2667 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3569,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3382 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 января составили 1879,87 млрд руб. против 1885,1576 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.