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ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4683,3 (+42,04) руб./грамм; на серебро - 60,06 (-0,79) руб./грамм; на платину - 2659,93 (+78,43) руб./грамм; на палладий - 5695,49 (+198,74) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Европейский суд общей юрисдикции аннулировал решение Еврокомиссии оштрафовать Intel Corp. на 1,06 млрд евро за препятствование свободной конкуренции, принятое еще в 2009 году. Антимонопольный регулятор ЕС тогда пришел к выводу, что Intel создавала препятствия для... Антимонопольный регулятор ЕС тогда пришел к выводу, что Intel создавала препятствия для... читать дальше

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Алмазный трейдер Grib Diamonds, принадлежащий компании "АГД Даймондс" (AGD Diamonds), выручил $73 млн в ходе состоявшегося в Антверпене в конце января аукциона, сообщает отраслевое агентство Rapaport со ссылкой на главу отдела продаж компании Энтони Дира (Antony... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 111,75 пункта (3,429%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3370,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3379,62 (+3,71%) пункта, минимальное -... читать дальше

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В декабре количество безработных во Франции сократилось на 12,8 тыс. человек относительно ноября и составило минимальные с сентября 2012 года 3,075 млн человек, свидетельствуют данные Управления исследований и статистики при министерстве труда Франции (DARES). По... По... читать дальше

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Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается примерно в 4,5%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Согласно оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составит примерно 4,5%" - сказал он в ходе встречи с главами ведущих итальянский компаний в режиме видеоконференции. "Ключевым... "Ключевым... читать дальше

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Цены на нефть растут в среду после данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе... Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе... читать дальше

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Сбербанк и владелец российского "Стокманн" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в рамках экосистемы банка, говорится в сообщении кредитной организации. "Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении... "Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении... читать дальше

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Россия резко сокращает свои резервы в долларах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах", - сказал он, выступая в Госдуме в среду. По словам Лаврова, "этот процесс не остается незамеченным". "И не только... "Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах", - сказал он, выступая в Госдуме в среду. По словам Лаврова, "этот процесс не остается незамеченным". "И не только... читать дальше

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За 2021 год участники финансового рынка вложили 152 млрд рублей в облигации Сектора устойчивого развития (ESG), обращающиеся на Московской бирже. Всего на конец года участники финансового рынка держали на своих счетах бумаги на сумму 175,4 млрд рублей. Такие данные приводятся в... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов азиатские рынки акций изменились без единой динамики, трейдеры ждут результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС по итогам январского заседания может дать рынкам сигнал о том, что она готова начать повышение процентных... ФРС по итогам январского заседания может дать рынкам сигнал о том, что она готова начать повышение процентных... читать дальше

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С банк планирует 27 января с 11:00 до 13:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на выпуск инвестиционных облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении кредитной организации. Организатором выступит компания... Организатором выступит компания... читать дальше

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"Газпром нефть" по итогам первых двух этапов модернизации нефтеперерабатывающих заводов уже на 80% обновила их мощности, а в ближайшие три года доведёт глубину переработки на своих НПЗ до 99%, сообщил глава компании Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24". Он отметил,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 84,05 пункта (2,579%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3342,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3358,13 (+3,05%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 27 декабря по 26 января) - 77,906 руб. за доллар, минимальное значение - 72,5253 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 5,38 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,91/79,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 53 коп., Cредний курс продажи упал...

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