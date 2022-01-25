Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,8707 руб.

Минимальный курс евро составил 88,4675 руб., максимальный - 89,48 руб. Была заключена 8401 сделка. Объем торгов составил 38989,28 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,34 руб. за евро.

25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8707 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55798,191 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,986 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,7406 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,25 руб., максимальный - 79,355 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 78,25 руб., максимальный - 79,355 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8707 руб. Минимальный курс евро составил 88,4675 руб., максимальный - 89,48 руб. Была заключена 8401 сделка.... Минимальный курс евро составил 88,4675 руб., максимальный - 89,48 руб. Была заключена 8401 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1533 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,4234 руб. Минимальный курс юаня составил 12,268 руб., максимальный - 12,839 руб. Было заключено 712 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,268 руб., максимальный - 12,839 руб. Было заключено 712 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после обвала накануне. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 2,6%, гонконгский Hang Seng просел на 1,7%), в красной зоне начала торги и... В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 2,6%, гонконгский Hang Seng просел на 1,7%), в красной зоне начала торги и... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 113,8 пункта по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали снижения до... Аналитики в среднем ожидали снижения до... читать дальше

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Правительство РФ планирует в текущем году начать реализацию механизма финансирования инфраструктуры ЖКХ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "В текущем году мы продолжим реализацию всех инструментов... "В текущем году мы продолжим реализацию всех инструментов... читать дальше

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Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) до конца года планирует разработать проект программы развития молочной отрасли РФ до 2030 года, сообщил генеральный директор союза Артем Белов на XIII съезде этого отраслевого объединения во вторник в Москве. По его... По его... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются во вторник, в центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского... Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского... читать дальше

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На фоне роста заболеваемости коронавирусом в столице выявлено почти 2,5 тыс. случаев заболевания штаммом "омикрон", почти 80% инфицированных не выезжали за пределы РФ, сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора. "По результатам геномного секвенирования... "По результатам геномного секвенирования... читать дальше

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ведущий мировой производитель микросхем на заказ, стала самой дорогой компанией Азии, достигнув капитализации в $600 млрд на фоне растущего глобального спроса на полупроводниковые компоненты. TSMC сместила с первого места в... TSMC сместила с первого места в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,6436 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,24 руб., максимальный - 79,19 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 78,24 руб., максимальный - 79,19 руб. Было заключено... читать дальше

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Грузооборот в портах Китая по итогам 2021 года увеличился на 6,8% и достиг 15,55 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. Объем контейнерных перевозок вырос на 7% - до 282,72 млн двадцатифутовых контейнеров (TEU). В том числе в декабре грузовые перевозки... В том числе в декабре грузовые перевозки... читать дальше

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ЦБ РФ планирует завершить пилотный этап обследования банков на предмет их вложений в иммобилизационные активы в феврале, говорится в ответе Банка России на письмо Ассоциации банков России. Обследование будет проводиться в два этапа: на первом (пилотном) этапе данные... Обследование будет проводиться в два этапа: на первом (пилотном) этапе данные... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит для банков и других платежных агентов штрафы за переводы в адрес не прошедших процедуру "заземления" IT-корпораций в случае, если был введен запрет на такие переводы. Поправки были внесены ко второму чтению... Поправки были внесены ко второму чтению... читать дальше

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