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25 января 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,8707 руб.
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25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8707 руб. Минимальный курс евро составил 88,4675 руб., максимальный - 89,48 руб. Была заключена 8401 сделка. Объем торгов составил 38989,28 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,34 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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25 января 2022 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 января выросла на 0,21% и составила 55798,191 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55798,191 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,986 млрд руб., или на...
.25 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,7406 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,25 руб., максимальный - 79,355 руб. Было заключено... читать дальше
.25 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8707 руб. Минимальный курс евро составил 88,4675 руб., максимальный - 89,48 руб. Была заключена 8401 сделка.... читать дальше
.25 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1533 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,4234 руб. Минимальный курс юаня составил 12,268 руб., максимальный - 12,839 руб. Было заключено 712 сделок.... читать дальше
.25 января 2022 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после обвала накануне. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 2,6%, гонконгский Hang Seng просел на 1,7%), в красной зоне начала торги и... читать дальше
.25 января 2022 года 18:52
Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 113,8 пункта по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали снижения до... читать дальше
.25 января 2022 года 18:45
Правительство РФ планирует в текущем году начать реализацию механизма финансирования инфраструктуры ЖКХ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "В текущем году мы продолжим реализацию всех инструментов... читать дальше
.25 января 2022 года 18:36
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) до конца года планирует разработать проект программы развития молочной отрасли РФ до 2030 года, сообщил генеральный директор союза Артем Белов на XIII съезде этого отраслевого объединения во вторник в Москве. По его... читать дальше
.25 января 2022 года 18:30
Американские фондовые индексы опускаются во вторник, в центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского... читать дальше
.25 января 2022 года 18:22
На фоне роста заболеваемости коронавирусом в столице выявлено почти 2,5 тыс. случаев заболевания штаммом "омикрон", почти 80% инфицированных не выезжали за пределы РФ, сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора. "По результатам геномного секвенирования... читать дальше
.25 января 2022 года 18:09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ведущий мировой производитель микросхем на заказ, стала самой дорогой компанией Азии, достигнув капитализации в $600 млрд на фоне растущего глобального спроса на полупроводниковые компоненты. TSMC сместила с первого места в... читать дальше
.25 января 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,6436 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,24 руб., максимальный - 79,19 руб. Было заключено... читать дальше
.25 января 2022 года 17:48
Грузооборот в портах Китая по итогам 2021 года увеличился на 6,8% и достиг 15,55 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. Объем контейнерных перевозок вырос на 7% - до 282,72 млн двадцатифутовых контейнеров (TEU). В том числе в декабре грузовые перевозки... читать дальше
.25 января 2022 года 17:36
ЦБ РФ планирует завершить пилотный этап обследования банков на предмет их вложений в иммобилизационные активы в феврале, говорится в ответе Банка России на письмо Ассоциации банков России. Обследование будет проводиться в два этапа: на первом (пилотном) этапе данные... читать дальше
.25 января 2022 года 17:27
Депутаты во 2-м чтении ввели для банков штрафы за денежные переводы в адрес IT-корпораций, которые нарушают закон о "приземлении"
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25 января 2022 года 17:15
Международный валютный фонд (МВФ) продолжил снижать свою оценку роста российской экономики в 2022 году до 2,8% с 2,9%, ожидавшихся им в октябре, 3,1%, прогнозировавшихся в июле и 3,8%, в которые он оценивал рост апреле прошлого года. В 2023 году, как ожидает МВФ, рост российской... читать дальше
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