Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 25 января составил 78,6422 руб.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

25 января. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйк российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1539 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 78,6422 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США вырос на 12773 пункта.

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Максимальное значение за месяц (с 26 декабря по 25 января) - 77,3773 руб. за доллар, минимальное значение - 72,5253 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,85 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,38/79,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 78,6422 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 127,73 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 88,9286 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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