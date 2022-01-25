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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается в 4,4-4,5%
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2021 году на уровне в 4,4-4,5%. Прогноз повышения экономики на 2022 год ведомство сохраняет на уровне 3%. Такому росту в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+
 
Минфин хочет ввести для НРД административную ответственность
Минфин РФ предлагает дать ЦБ право привлекать Национальный расчетный депозитарий (НРД; имеет статус центрального депозитария) к административной ответственности со штрафами до 1 млн руб. Сейчас, отмечают "Ведомости", в части кодекса об...
 
Для покупки жилья в России предложили использовать пенсионные накопления
В России предложили разрешить гражданам использовать свои пенсионные накопления до прекращения рабочей деятельности на покупку жилья, земельных участков или строительство дома. С такой инициативой к премьеру Михаилу Мишустину обратилась федеральная...
 
Власти собираются полностью исключить звонки с подменой номера
Подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров на сетях операторов связи невозможной, пишет "Коммерсантъ". Контракт стоимостью 8,2 млн руб. заключен...
 
25 января 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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25 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Январь 2022
17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Ноябрь 2021
18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Январь 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
25 января 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 77,3773 руб.
Максимальное значение за месяц (с 26 декабря по 25 января) - 77,3773 руб. за доллар, минимальное значение - 72,5253 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,85 руб.

Это автоматическое сообщение.
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25 января 2022 года 13:04
В прошлом году российские авиакомпании задержали более чем на 2 часа 2,6% рейсов
Российские авиакомпании в 2021 году задержали более чем на 2 часа около 3% от всех выполненных рейсов, сообщил начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов.

"По нашим данным, 895 тыс. рейсов выполнено (в 2021 году)...    читать дальше
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25 января 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 87,8/89,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 87,8/89,65 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи упал на...
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25 января 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 77,38/79,31 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,38/79,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 января 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 25 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77,48/79,16 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,48/79,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...
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25 января 2022 года 12:49
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 января в размере 78,6422 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 78,6422 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 127,73 коп.

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25 января 2022 года 12:49
ЦБ РФ установил курс евро с 26 января в размере 88,9286 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 88,9286 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,61 коп.

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25 января 2022 года 12:49
Доверие бизнеса к экономике Германии в январе выросло после шести месяцев снижения - Ifo
Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны института Ifo в январе вырос после шести месяцев снижения подряд.

Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце увеличилось до 95,7 пункта с...    читать дальше
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25 января 2022 года 12:40
"Газпром" и Монголия утвердили ТЭО газопровода в КНР на 50 млрд куб. м в год
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан во вторник утвердили технико-экономическое обоснование проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии, сообщает монгольское агентство...    читать дальше
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25 января 2022 года 12:33
Royal Mail сократила выручку в 3-м финквартале на 2,4%
По итогам 3-го финквартала выручка почтовой службы Великобритании Royal Mail Plc сократилась на 2,4% - до 3,55 млрд фунтов. Выручка британских операций Royal Mail снизилась в октябре-декабре 2021 годна 5,8% - до 2,42 млрд фунтов.

Доходы от доставки посылок внутри...    читать дальше
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25 января 2022 года 12:26
Более 10,6 тыс. малых и средних предприятий из реестра производственных компаний стали поставщиками по 223-ФЗ
В 2021 году более 10,6 тыс. малых и средних предприятий из реестра производственных компаний стали поставщиками крупнейших заказчиков по 223-ФЗ. За минувший год количество поставщиков в реестре выросло примерно на 2700: микропредприятий стало больше на 1,3 тыс., малых - на 1,3...    читать дальше
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25 января 2022 года 12:22
Рынки акций Европы восстанавливаются после сильного падения накануне
Фондовые рынки стран Западной Европы открыли торги во вторник ростом, двигаясь в сторону восстановления после худшего падения с ноября по итогам предыдущей сессии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:10 мск поднялся на 0,97% и составил...    читать дальше
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25 января 2022 года 12:19
Госдолг Великобритании на конец 2021 г. подскочил до 96% от ВВП, максимум с 1963 г.
Объем госдолга Великобритании на конец 2021 года достиг 2,34 трлн фунтов стерлингов ($3,15 трлн) и составил около 96% от ВВП страны, что является максимальным значением с 1963 года, свидетельствуют официальные данные.

Рост госдолга вызван крупными вливаниями средств в...    читать дальше
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25 января 2022 года 12:12
Квартальная чистая прибыль Ericsson выросла на 34%, оказавшись лучше прогноза
По итогам 4-го квартала 2021 года чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования - Ericsson AB - выросла на 34% и составила 10,08 млрд шведских крон ($962,4 млн) по сравнению с 7,52 млрд крон за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете...    читать дальше
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25 января 2022 года 12:06
За сутки в РФ выявлены более 67,8 тыс. новых случаев COVID-19, максимум за пандемию
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 67 тыс. 809 новых случаев, это на 2,7 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее, умер за сутки 681 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в вторник.

"По состоянию на...    читать дальше
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25 января 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,4068 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2080 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,4068 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,36 руб., максимальный - 12,44 руб. Было заключено 109 сделок....    читать дальше
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