Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 января

24 января. FINMARKET.RU -РФ с 25 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4572,35 (+49,73) руб./грамм; на серебро - 60,49 (+0,76) руб./грамм; на платину - 2576,88 (-2,19) руб./грамм; на палладий - 5233,36 (+119,6) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7001 руб. Минимальный курс евро составил 87,1075 руб., максимальный - 89,815 руб. Было заключено 15984... Минимальный курс евро составил 87,1075 руб., максимальный - 89,815 руб. Было заключено 15984... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16569 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,4226 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,9775 руб., максимальный - 79,5 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,9775 руб., максимальный - 79,5 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,2689 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1471 руб., максимальный - 12,5534 руб. Было заключено 856... Минимальный курс юаня составил 12,1471 руб., максимальный - 12,5534 руб. Было заключено 856... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру приостановил падение после панических распродаж. Индекс МосБиржи днем в понедельник упал ниже рубежа 3200 пунктов, обновив минимум с 22 декабря 2020 года на фоне массированных распродаж из-за геополитической напряженности и на фоне негативной динамики... читать дальше

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Британский производитель банкнот De La Rue предупредил о том, что вызванные пандемией COVID-19 проблемы в цепочках поставок и подорожание электроэнергии негативно скажутся на его прибыли. В результате компания, занимающаяся также изготовлением бланков паспортов и ценных... В результате компания, занимающаяся также изготовлением бланков паспортов и ценных... читать дальше

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Котировки российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали на фоне сохраняющихся геополитических рисков. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) достигла 240 базисных пунктов против 207 пунктов в конце прошлой недели. При этом большинство евробондов emerging... читать дальше

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Цены на нефть снижаются вечером в понедельник из-за укрепления доллара на фоне геополитической напряженности. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подешевели на $2,25 (2,56%) - до $85,64 за баррель. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подешевели на $2,25 (2,56%) - до $85,64 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI... Стоимость фьючерса на WTI... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в понедельник, трейдеры готовятся к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 января. Индекс Dow Jones Industrial Average на 18:00 мск в понедельник упал на 607,64 пункта (1,77%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average на 18:00 мск в понедельник упал на 607,64 пункта (1,77%) и составил... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть предоставление льгот по налогу на прибыль компаниям, инвестирующим в генетику. Так, в срок до 10 июля в Налоговый кодекс РФ должны быть внесены изменения, предусматривающие предоставление организациям -... Так, в срок до 10 июля в Налоговый кодекс РФ должны быть внесены изменения, предусматривающие предоставление организациям -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3115 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,96 руб., максимальный - 79,455 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,96 руб., максимальный - 79,455 руб. Было... читать дальше

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В 2021 году в Китае было завершено строительство судов суммарным водоизмещением 39,7 млн тонн, что на 3% превышает показатель предыдущего года, сообщило министерство промышленности и информатизации КНР. Таким образом, на долю Китая пришлось 47,2% всех построенных в мире... Таким образом, на долю Китая пришлось 47,2% всех построенных в мире... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" на прошлой неделе приобрел 356 тыс. 38 акций (0,05% уставного капитала) и 622 тыс. 11 шт. американских депозитарных расписок (ADR, 0,09% уставного капитала, сообщила компания. Средневзвешенная цена приобретения акции составила 6418,9 руб. за штуку, ADR - $84,07... Средневзвешенная цена приобретения акции составила 6418,9 руб. за штуку, ADR - $84,07... читать дальше

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Минтранс РФ ожидает роста пассажиропотока российских авиакомпаний в 2022 году относительно 2021 года, но прогнозных уровней не озвучивает. "Да, конечно", - сказал замглавы ведомства Игорь Чалик., отвечая на соответствующий вопрос журналистов. "Да, конечно", - сказал замглавы ведомства Игорь Чалик., отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Точную цифру... Точную цифру... читать дальше

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Цены на заправках Москвы дорожают 18 недель подряд, в последние 5 недель темпы роста снизились, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). При этом стоимость дизельного топлива продолжает держаться выше цены 95-го бензина. Цена на ДТ на минувшей... При этом стоимость дизельного топлива продолжает держаться выше цены 95-го бензина. Цена на ДТ на минувшей...

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4 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-180 на 16 млрд 506,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Цены на золото растут в понедельник на фоне геополитической напряженности и в преддверии первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС), пишет MarketWatch. Февральские фьючерсы на золото подорожали на 0,57% в ходе торгов на бирже Comex, до $1842,3 за... Февральские фьючерсы на золото подорожали на 0,57% в ходе торгов на бирже Comex, до $1842,3 за... читать дальше

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