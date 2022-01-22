Более 80 км набережных благоустроено в столице с 2011 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В Москве сегодня реализуется масштабная программа по благоустройству набережных - за 11 лет приведены в... "В Москве сегодня реализуется масштабная программа по благоустройству набережных - за 11 лет приведены в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В". Прогноз по рейтингам подтвержден "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Мы... "Мы... читать дальше

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Инвестиционный потенциал металлургической отрасли РФ связан с "зеленой" повесткой, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в Екатеринбурге. "Он (потенциал), безусловно, есть, связан с "зеленой" повесткой, с ESG - повесткой. (...). В целом у металлургической... читать дальше

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Развитием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в РФ займется новый оператор - АО "Оператор информационной системы", сообщила пресс-служба правительства . Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил... читать дальше

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Москва улучшила позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo, которые составляются по итогам онлайн-голосования пользователей Интернета. За последний год Москву стали воспринимать лучше с точки зрения безопасности, состояния экологии, здравоохранения, сообщила... читать дальше

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Правительство РФ утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. Документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Nordgold Plc до "BB+" с "BB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе компании. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте... Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте... читать дальше

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о существенном улучшении ситуации в американской экономике, в том числе, на рынке труда. Она отметила, что высокая инфляция в стране, хотя и вызывает опасения, вероятно, является временной. "В соответствии с большинством... "В соответствии с большинством... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 57 тыс. 212 случаев, это на более 7,6 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее, умер за сутки 681 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на... "По состоянию на... читать дальше

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Американская International Business Machines Corp. (IBM) продает активы в сфере аналитики данных в здравоохранении подразделения Watson Health инвесткомпании Francisco Partners. Сделка требует одобрения регуляторов и, как ожидается, будет закрыта во втором квартале 2022 года,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Республики Казахстан в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ+" с прогнозом "стабильный", говорится в сообщении агентства. Подтвержден также краткосрочный... Подтвержден также краткосрочный... читать дальше

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Россия в этом сельхозгоду (за период с 1 июля 2021 года по 20 января 2022 года) экспортировала 25,1 млн тонн зерна, что на 24,7% меньше, чем годом ранее, сообщается в материалах Минсельхоза со ссылкой на оперативные данные ФТС. Эти показатели не учитывают поставки в... Эти показатели не учитывают поставки в... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 346 млн 461 тыс. 519, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 584 тыс.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 76,6903 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,95 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 86,9054 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 86,9054 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58774,272 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 335,701 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 860 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,94 руб. Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 87,7275 руб. Было заключено 9296 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 87,7275 руб. Было заключено 9296 сделок.... читать дальше

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