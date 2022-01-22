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ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается в 4,4-4,5%
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2021 году на уровне в 4,4-4,5%. Прогноз повышения экономики на 2022 год ведомство сохраняет на уровне 3%. Такому росту в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+
 
Тарифные компании против ежегодного увеличения МРОТ
Бизнес выступил против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 п. п. до 2030 г. - с такой инициативой объединение в 2021 г....
 
Банки смогут автоматически выявлять фирмы-однодневки
Банкам станет проще выявлять фирмы-однодневки: ФНС в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса регистраций своих клиентов-юрлиц на предмет массовости. Об этом...
 
ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить набор "санкций" для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона, в частности, за счет закрепления возможности изъятия их доли в...
 

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22 января 2022 года 17:54
В Москве за 11 лет стало на треть больше благоустроенных набережных
Более 80 км набережных благоустроено в столице с 2011 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В Москве сегодня реализуется масштабная программа по благоустройству набережных - за 11 лет приведены в...    читать дальше
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22 января 2022 года 17:05
S&P подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B, прогноз "стабильный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В". Прогноз по рейтингам подтвержден "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

"Мы...    читать дальше
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22 января 2022 года 16:12
У металлургической отрасли есть большой потенциал по снижению выбросов - замминистра финансов РФ
Инвестиционный потенциал металлургической отрасли РФ связан с "зеленой" повесткой, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в Екатеринбурге. "Он (потенциал), безусловно, есть, связан с "зеленой" повесткой, с ESG - повесткой. (...). В целом у металлургической...    читать дальше
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22 января 2022 года 15:26
Правительство утвердило нового оператора государственной информационной системы ЖКХ
Развитием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в РФ займется новый оператор - АО "Оператор информационной системы", сообщила пресс-служба правительства . Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил...    читать дальше
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22 января 2022 года 14:43
Москва улучшила свои позиции среди мировых городов в сфере безопасности, состояния экологии и здравоохранения
Москва улучшила позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo, которые составляются по итогам онлайн-голосования пользователей Интернета. За последний год Москву стали воспринимать лучше с точки зрения безопасности, состояния экологии, здравоохранения, сообщила...    читать дальше
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22 января 2022 года 13:47
Правительство России утвердило план дополнительных мер по борьбе с "омикроном"
Правительство РФ утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. Документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением...    читать дальше
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22 января 2022 года 12:52
Fitch повысило рейтинги Nordgold до "BB+"
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Nordgold Plc до "BB+" с "BB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе компании.

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте...    читать дальше
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22 января 2022 года 12:35
Йеллен: последние прогнозы для экономики США предполагают рост ВВП на 3,3% в 2022 году.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о существенном улучшении ситуации в американской экономике, в том числе, на рынке труда. Она отметила, что высокая инфляция в стране, хотя и вызывает опасения, вероятно, является временной.

"В соответствии с большинством...    читать дальше
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22 января 2022 года 11:53
В России за сутки выявлены максимальные за пандемию 57,212 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 57 тыс. 212 случаев, это на более 7,6 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее, умер за сутки 681 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на...    читать дальше
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22 января 2022 года 11:16
IBM продает активы подразделения Watson Health
Американская International Business Machines Corp. (IBM) продает активы в сфере аналитики данных в здравоохранении подразделения Watson Health инвесткомпании Francisco Partners. Сделка требует одобрения регуляторов и, как ожидается, будет закрыта во втором квартале 2022 года,...    читать дальше
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22 января 2022 года 10:45
АКРА подтвердило рейтинги Казахстана на уровне "ВВВ+"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Республики Казахстан в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ+" с прогнозом "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Подтвержден также краткосрочный...    читать дальше
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22 января 2022 года 09:32
В этом сельхозгоду экспорт зерна из России сократился на 24,7%
Россия в этом сельхозгоду (за период с 1 июля 2021 года по 20 января 2022 года) экспортировала 25,1 млн тонн зерна, что на 24,7% меньше, чем годом ранее, сообщается в материалах Минсельхоза со ссылкой на оперативные данные ФТС.

Эти показатели не учитывают поставки в...    читать дальше
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22 января 2022 года 09:19
Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 346,4 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 346 млн 461 тыс. 519, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 584 тыс....    читать дальше
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22 января 2022 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 января в размере 76,6903 руб., евро - 86,9054 руб
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 76,6903 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,95 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 86,9054 руб. По сравнению с...
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21 января 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 января снизилась на 0,57% и составила 58774,272 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58774,272 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 335,701 млрд руб., или на...
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21 января 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,94 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 860 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,94 руб.

Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 87,7275 руб. Было заключено 9296 сделок....    читать дальше
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