Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58774,272 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 335,701 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 860 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,94 руб. Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 87,7275 руб. Было заключено 9296 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 87,7275 руб. Было заключено 9296 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1825 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,704 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,265 руб., максимальный - 77,32 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 76,265 руб., максимальный - 77,32 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 205 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0809 руб. Минимальный курс юаня составил 12,025 руб., максимальный - 12,195 руб. Было заключено 292 сделки.... Минимальный курс юаня составил 12,025 руб., максимальный - 12,195 руб. Было заключено 292 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением на фоне распродаж на глобальных рынках, а также дешевеющей нефти. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang... В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне общего ухода от риска на мировых рынках, а также данных об увеличении запасов в США. В минувшую среду как Brent, так и WTI, завершили торги на максимумах с октября 2014 года. В четверг, однако, цены снизились после публикации... В минувшую среду как Brent, так и WTI, завершили торги на максимумах с октября 2014 года. В четверг, однако, цены снизились после публикации... читать дальше

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Американские фондовые снижаются в пятницу на фоне общего ухода инвесторов от рисков, связанного с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты ряда компаний, также оказывают давление на... читать дальше

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Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) пройдет 22-26 мая в Давосе после двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией. Повестка дня будет включать такие темы, как восстановление после пандемии CODID-19, борьба с изменением климата,... Повестка дня будет включать такие темы, как восстановление после пандемии CODID-19, борьба с изменением климата,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6025 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,2125 руб., максимальный - 76,9525 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,2125 руб., максимальный - 76,9525 руб. Было... читать дальше

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Среднегодовое значение ставки рефинансирования в Белоруссии в 2022 году прогнозируется в пределах 9-10% годовых, сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Сергей Калечиц. "В 2022 году процентная политика по-прежнему будет... "В 2022 году процентная политика по-прежнему будет... читать дальше

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Турпоток в Московскую область в 2022 году ожидается на уровне прошлого года, сообщил министр правительства региона по туризму Алексей Шимко в ходе V форума Центрального федерального округа по ГЧП. "2022 год станет подобным (прошлому году по уровню турпотока). (...)... "2022 год станет подобным (прошлому году по уровню турпотока). (...)... читать дальше

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Золото умеренно дешевеет в пятницу, опускаясь вторую сессию подряд на фоне снижения доходности гособлигаций США, однако может показать максимальный недельный подъем с ноября прошлого года, пишет MarketWatch. Февральские фьючерсы на золото подешевели на 0,1% в ходе... Февральские фьючерсы на золото подешевели на 0,1% в ходе... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 24.01 по 30.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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"Московская биржа" с 1 февраля планирует допустить к торгам акции еще 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Fidelity National Financial, Crocs, Vimeo, говорится в сообщении биржи. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы... читать дальше

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В ноябре 2021 года розничные продажи в Канаде увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 1,6%, свидетельствуют данные Статистического управления страны, опубликованные в пятницу. Аналитики ожидали более существенного... читать дальше

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Доллар США ускорил снижение по отношению к евро и японской иене в ходе торгов в пятницу. Иена растет в течение четвертой сессии подряд на фоне опасений об инфляции и ослабления аппетита к риску. Инвесторы отказываются от рисковых активов в пользу японской валюты,... Иена растет в течение четвертой сессии подряд на фоне опасений об инфляции и ослабления аппетита к риску. Инвесторы отказываются от рисковых активов в пользу японской валюты,... читать дальше

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