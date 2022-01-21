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ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается в 4,4-4,5%
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2021 году на уровне в 4,4-4,5%. Прогноз повышения экономики на 2022 год ведомство сохраняет на уровне 3%. Такому росту в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+
 
Тарифные компании против ежегодного увеличения МРОТ
Бизнес выступил против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 п. п. до 2030 г. - с такой инициативой объединение в 2021 г....
 
Банки смогут автоматически выявлять фирмы-однодневки
Банкам станет проще выявлять фирмы-однодневки: ФНС в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса регистраций своих клиентов-юрлиц на предмет массовости. Об этом...
 
ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить набор "санкций" для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона, в частности, за счет закрепления возможности изъятия их доли в...
 

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21 января 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 января снизилась на 0,57% и составила 58774,272 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58774,272 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 335,701 млрд руб., или на...
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21 января 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,94 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 860 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,94 руб.

Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 87,7275 руб. Было заключено 9296 сделок....    читать дальше
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21 января 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,704 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1825 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,704 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,265 руб., максимальный - 77,32 руб. Было заключено...    читать дальше
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21 января 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,0809 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 205 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0809 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,025 руб., максимальный - 12,195 руб. Было заключено 292 сделки....    читать дальше
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21 января 2022 года 18:57
Рынок российских акций упал на 2,2-3,4%
Рынок акций РФ завершил торги падением на фоне распродаж на глобальных рынках, а также дешевеющей нефти.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang...    читать дальше
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21 января 2022 года 18:42
Цены на нефть усилили снижение
Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне общего ухода от риска на мировых рынках, а также данных об увеличении запасов в США.

В минувшую среду как Brent, так и WTI, завершили торги на максимумах с октября 2014 года. В четверг, однако, цены снизились после публикации...    читать дальше
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21 января 2022 года 18:24
Фондовые индексы США снижаются на фоне общего ухода инвесторов от рисков
Американские фондовые снижаются в пятницу на фоне общего ухода инвесторов от рисков, связанного с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты ряда компаний, также оказывают давление на...    читать дальше
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21 января 2022 года 18:07
Всемирный экономический форум в Давосе пройдет 22-26 мая
Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) пройдет 22-26 мая в Давосе после двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией.

Повестка дня будет включать такие темы, как восстановление после пандемии CODID-19, борьба с изменением климата,...    читать дальше
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21 января 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,6025 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6025 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,2125 руб., максимальный - 76,9525 руб. Было...    читать дальше
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21 января 2022 года 17:54
Нацбанк Белоруссии прогнозирует среднегодовое значение ставки рефинансирования в 2022 году в пределах 9-10%
Среднегодовое значение ставки рефинансирования в Белоруссии в 2022 году прогнозируется в пределах 9-10% годовых, сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Сергей Калечиц.

"В 2022 году процентная политика по-прежнему будет...    читать дальше
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21 января 2022 года 17:31
Турпоток в Подмосковье в 2022 году ожидается на уровне прошлого года
Турпоток в Московскую область в 2022 году ожидается на уровне прошлого года, сообщил министр правительства региона по туризму Алексей Шимко в ходе V форума Центрального федерального округа по ГЧП.

"2022 год станет подобным (прошлому году по уровню турпотока). (...)...    читать дальше
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21 января 2022 года 17:23
Золото дешевеет, но может показать максимальный недельный подъем с ноября
Золото умеренно дешевеет в пятницу, опускаясь вторую сессию подряд на фоне снижения доходности гособлигаций США, однако может показать максимальный недельный подъем с ноября прошлого года, пишет MarketWatch.

Февральские фьючерсы на золото подешевели на 0,1% в ходе...    читать дальше
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21 января 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 24.01 по 30.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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21 января 2022 года 17:11
"Московская биржа" расширяет список торгуемых акций иностранных компаний
"Московская биржа" с 1 февраля планирует допустить к торгам акции еще 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Fidelity National Financial, Crocs, Vimeo, говорится в сообщении биржи. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы...    читать дальше
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21 января 2022 года 16:48
Розничные продажи в Канаде в ноябре выросли на 0,7%, слабее прогноза
В ноябре 2021 года розничные продажи в Канаде увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 1,6%, свидетельствуют данные Статистического управления страны, опубликованные в пятницу. Аналитики ожидали более существенного...    читать дальше
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21 января 2022 года 16:39
Доллар дешевеет к евро и иене
Доллар США ускорил снижение по отношению к евро и японской иене в ходе торгов в пятницу.

Иена растет в течение четвертой сессии подряд на фоне опасений об инфляции и ослабления аппетита к риску. Инвесторы отказываются от рисковых активов в пользу японской валюты,...    читать дальше
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