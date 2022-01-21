21 января 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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21 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.01 по 30.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.01.2022
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Январь 2022
|25.01.2022
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Ноябрь 2021
|25.01.2022
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Январь 2022
|26.01.2022
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Январь 2022
|26.01.2022
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2021
|26.01.2022
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2021
|26.01.2022
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Январь 2022
|26.01.2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 января
|26.01.2022
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|Январь 2022
|27.01.2022
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Ноябрь 2021
|27.01.2022
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2021
|27.01.2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 января
|28.01.2022
|09:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Декабрь 2021
|28.01.2022
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2021
|28.01.2022
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2021
|28.01.2022
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Декабрь 2021
|28.01.2022
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Декабрь 2021
|28.01.2022
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Январь 2022
|28.01.2022
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Декабрь 2021
|28.01.2022
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2022
|28.01.2022
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Январь 2022
|28.01.2022
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2021
|28.01.2022
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2021
|28.01.2022
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2022
Это автоматическое сообщение.
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Дата
Время
Публикация
Период
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