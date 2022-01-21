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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0879 руб.
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21 января 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0879 руб.

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21 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0879 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,06 руб., максимальный - 12,4759 руб. Было заключено 76 сделок. Объем торгов составил 231,34 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0845 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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