Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3773,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1890,18 млрд руб.

21 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 января составили по Российской Федерации 3773,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3590,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3893,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3715,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 января составили 1890,18 млрд руб. против 1909,40127 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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