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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3773,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1890,18 млрд руб.
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21 января 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3773,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1890,18 млрд руб.
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21 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 января составили по Российской Федерации 3773,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3590,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3893,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3715,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 января составили 1890,18 млрд руб. против 1909,40127 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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