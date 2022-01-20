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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 7 января по 14 января на 515 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5873 тыс. баррелей
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20 января 2022 года 19:01
Запасы нефти в США выросли за период с 7 января по 14 января на 515 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5873 тыс. баррелей
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20 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 515 тыс. баррелей - до 413,813 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5873 тыс. баррелей и составили 246,621 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1431 тыс. баррелей, достигнув 127,952 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1750 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2600 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1300 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.20 января 2022 года 19:15
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.20 января 2022 года 19:15
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.20 января 2022 года 19:01
Запасы нефти в США выросли за период с 7 января по 14 января на 515 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5873 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 515 тыс. баррелей - до 413,813 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5873 тыс. баррелей и составили 246,621 млн баррелей,... читать дальше
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