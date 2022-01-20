20 января 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
20 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Январь 2022
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Ноябрь 2021
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Декабрь 2021
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Январь 2022
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 января
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Январь 2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 января
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Декабрь 2021
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 января
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 января 2022 года 14:52
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли на торгах в четверг на фоне снижения ставок ЦБ Китая и свежей порции статистических данных из Японии.
Японский Nikkei к закрытию торгов поднялся на 1,1%.
Объем японского экспорта в... читать дальше
.
20 января 2022 года 14:45
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильному блоку правительства проработать возможность субсидирования процентной ставки по кредитам, которые привлекаются предприятиями для исполнения обязательств по гособоронзаказу.
Вопрос о необходимости решения этой... читать дальше
.
20 января 2022 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,33 пункта (0,562%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3456,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3531,26 (+2,75%) пункта,... читать дальше
.
20 января 2022 года 14:38
Европейский центральный банк (ЕЦБ) имеет все основания не реагировать столь же резко, как Федеральная резервная система (ФРС), на ускорение темпов роста потребительских цен, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард. "Мы находимся в очень разных ситуациях", - сказала она в... читать дальше
.
20 января 2022 года 14:37
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) на уровне "ruA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Агентство отмечает, что группа ЛСР является второй компанией в России по... читать дальше
.
20 января 2022 года 14:31
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который сокращает перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не требуется применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Документ был внесен в парламент в декабре прошлого года.
Сейчас не... читать дальше
.
20 января 2022 года 14:23
В Москве за сутки зафиксированы 11 тыс. 557 случаев заболевания коронавирусом, , следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.
Днем ранее сообщалось о 8 тыс. 795 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице... читать дальше
.
20 января 2022 года 14:15
Количество кредитов, предоставленных за месяц субъектам МСП, в ноябре 2021 года после запуска льготного кредитования в рамках нового пакета антикризисных мер поддержки МСП в наиболее пострадавших от временных противоэпидемических мер отраслях увеличилось по сравнению с октябрем... читать дальше
.
20 января 2022 года 14:08
Трейдеры Уолл-стрит делают ставку на то, что власть коронавируса над мировой экономикой ослабевает и, вероятно, "сойдет на нет", даже несмотря на то, что распространяющийся штамм "омикрон" разжигает новый хаос в цепочке поставок и вызывает обеспокоенность относительно... читать дальше
.
20 января 2022 года 14:01
Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в 2021 году достиг 14,7 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 39,1%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В прошлом году... читать дальше
.
20 января 2022 года 13:55
В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Как предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма "омикрон".
Так, по сравнению с данными оперативного штаба за среду, за... читать дальше
.
20 января 2022 года 13:49
Несмотря на негативные прогнозы, столичные власти отмечают рост столичной экономики в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Много было всяких пессимистических прогнозов о том, что в пандемию экономика не справится, будут серьезные... читать дальше
.
20 января 2022 года 13:42
Правление Центрального банка Узбекистана сегодня приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14% годовых, действующую с сентября 2020 года.
"Основная ставка Центрального банка оставлена без изменений на уровне 14% годовых в целях достижения прогнозных... читать дальше
.
20 января 2022 года 13:41
Группа компаний "Сегежа" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом не менее 7 млрд рублей на уровне 10,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует... читать дальше
.
20 января 2022 года 13:34
В 2021 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 97,9 тыс. штук, что на 31% больше, чем в 2020 году. Таким образом, после снижения в позапрошлом году (-7,3%) российский рынок новых грузовиков на этот раз продемонстрировал положительную динамику, говорится в... читать дальше
.
20 января 2022 года 13:26
Европейские фондовые индексы в основном снижаются сегодня на корпоративных новостях, а также очередных сигналах ускорения инфляции в регионе.
Цены производителей в Германии в декабре выросли рекордными темпами - на 24,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, сообщило... читать дальше
.