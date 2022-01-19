Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,7072 руб.

Минимальный курс евро составил 85,975 руб., максимальный - 87,41 руб. Было заключено 10695 сделок. Объем торгов составил 54051,03 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,81 руб. за евро.

19 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3789 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7072 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58501,343 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 891,321 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5175 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,8175 руб., максимальный - 77,17 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,8175 руб., максимальный - 77,17 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3789 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7072 руб. Минимальный курс евро составил 85,975 руб., максимальный - 87,41 руб. Было заключено 10695... Минимальный курс евро составил 85,975 руб., максимальный - 87,41 руб. Было заключено 10695... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0486 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9475 руб., максимальный - 12,1413 руб. Было заключено 402 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,9475 руб., максимальный - 12,1413 руб. Было заключено 402 сделки.... читать дальше

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За период 11 по 14 января 2022 г. цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С 1 по 10 января рост цен на эту продукцию составлял 3,1% С 1 по 10 января рост цен на эту продукцию составлял 3,1% В том числе цены на белокочанную капусту выросли на... В том числе цены на белокочанную капусту выросли на... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в РФ за период с 11 по 14 января составил 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года бензин в РФ вырос в цене на 0,5% . Стоимость литра бензина в среднем по стране за 4 дня выросла на 3 коп. - до 50,45... Стоимость литра бензина в среднем по стране за 4 дня выросла на 3 коп. - до 50,45... читать дальше

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За период с 11 по 14 января 2022 года потребительские цены повысились на 0,10%, с начала января - 0,66%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Инфляция за период с 1 по 10 января 2022 года составляла на 0,56% В январе 2021 года цены повысились на... В январе 2021 года цены повысились на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил на позитиве сегодняшнюю волатильную сессию за счет закрытия части коротких позиций игроками после обвала на фоне геополитической напряженности между Россией и США. Индекс МосБиржи на отскоке коснулся рубежа 3500 пунктов, после чего сдал... читать дальше

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Число транзитных полетов через воздушное пространство РФ, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту" транссибирские роялти, в 2021 году составило 194 тыс., что составляет 63% от уровня 2019 года, следует из статистики Росавиации. В сравнении с 2020 годом, когда глобальное... В сравнении с 2020 годом, когда глобальное... читать дальше

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Оборот российского рынка растительного молока превышает 5,5 млрд рублей в год. Именно этот продукт стал триггером развития рынка продукции на растительной основе, считает глава Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина, мнение которой приводит это... читать дальше

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Фондовые рынки США растут в начале торговой сессии в среду после того, как доходности US Treasuries, подъем которых отчасти стал причиной падения индексов днем ранее, перешли к снижению. Так, по данным на 17:40 мск процентная ставка десятилетних долговых обязательств... читать дальше

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Центробанки Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали соглашение о валютном свопе на сумму почти $5 млрд, что должно поддержать валютные резервы Турции, истощенные финансовым кризисом в стране. Объем своп-линии составляет 18 млрд дирхамов ($4,9 млрд) и 64 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5597 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,8 руб., максимальный - 77,14 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,8 руб., максимальный - 77,14 руб. Было заключено... читать дальше

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Коалиция стран ОПЕК+ не в состоянии в одиночку справиться с проблемами, с которыми сталкивается нефтяной сектор, приводит государственное агентство ОАЭ слова министра энергетики Сухейля аль-Мазруи. Он отметил, что ОАЭ привержена поддержке альянса ОПЕК+ в свете совместной работы... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за участниками рынка нефтепродуктов в регионах, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее поручение по возобновлению работы оперативных штабов направлено в территориальные органы. Заседания штабов будут... читать дальше

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Уровень российско-иранского торгово-экономического сотрудничества находится на неудовлетворительном уровне, оба государства работают над его повышением, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси. "Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно, не вызывают у нас... читать дальше

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