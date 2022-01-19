Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,8457 руб.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5175 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3789 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7072 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0486 руб.

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За период 11 по 14 января 2022 г. цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

С 1 по 10 января рост цен на эту продукцию составлял 3,1%