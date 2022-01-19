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19 января 2022 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 января
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19 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4491,8 (+47,71) руб./грамм; на серебро - 56,63 (+0,15) руб./грамм; на платину - 2449,17 (+78,4) руб./грамм; на палладий - 4678,39 (+69,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.19 января 2022 года 19:15
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.19 января 2022 года 18:57
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.19 января 2022 года 18:52
Число транзитных полетов через воздушное пространство РФ, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту" транссибирские роялти, в 2021 году составило 194 тыс., что составляет 63% от уровня 2019 года, следует из статистики Росавиации. В сравнении с 2020 годом, когда глобальное... читать дальше
.19 января 2022 года 18:35
Оборот российского рынка растительного молока превышает 5,5 млрд рублей в год. Именно этот продукт стал триггером развития рынка продукции на растительной основе, считает глава Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина, мнение которой приводит это... читать дальше
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Фондовые рынки США растут в начале торговой сессии в среду после того, как доходности US Treasuries, подъем которых отчасти стал причиной падения индексов днем ранее, перешли к снижению. Так, по данным на 17:40 мск процентная ставка десятилетних долговых обязательств... читать дальше
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.19 января 2022 года 18:00
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