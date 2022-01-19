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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается в 4,4-4,5%
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2021 году на уровне в 4,4-4,5%. Прогноз повышения экономики на 2022 год ведомство сохраняет на уровне 3%. Такому росту в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+
 
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Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), на которое...
 
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19 января 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Ноябрь 2021
10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании Декабрь 2021
10:00 Изменение потребительских цен в Германии Декабрь 2021
12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Ноябрь 2021
13:00 Баланс счета текущих операций Италии Ноябрь 2021
13:00 Объем строительства в еврозоне Ноябрь 2021
16:30 Изменение потребительских цен в Канаде Декабрь 2021
16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Декабрь 2021
16:30 Оптовые продажи в Канаде Ноябрь 2021

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
19 января 2022 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 19 января составил 76,8697 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3531 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,8697 руб. По...    читать дальше
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19 января 2022 года 11:33
Турция стала крупнейшим импортером продукции российского АПК
Турция в 2021 году стала лидером по закупкам продукции российского АПК, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на предварительные данные ФТС.

РФ в 2021 году экспортировала в Турцию 13 млн тонн продукции АПК на $4,3 млрд. В годовом выражении экспортная...    читать дальше
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19 января 2022 года 11:29
ГК "Сегежа" 20 января проведет сбор заявок на бонды объемом от 7 млрд рублей
Группа компаний "Сегежа" планирует 20 января с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на 15-летние облигации серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом не менее 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона -...    читать дальше
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19 января 2022 года 11:27
ВТБ разместит 19 января однодневные бонды серии КС-4-177 на 50 млрд руб. по цене 99,9786% от номинала
9 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-177 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9786% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,81% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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19 января 2022 года 11:24
Белоруссия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 12% - Минсельхоз
Белоруссия в 2021 году увеличила доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции на 12,1% в годовом сравнении - до $6,5 млрд. Показатель стал рекордным, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия страны Игорь Брыло журналистам в...    читать дальше
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19 января 2022 года 11:14
Думский комитет по труду одобрил индексацию пенсий
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил сегодня правительственные поправки об индексации страховых пенсий на уровне 8,6% с 1 января 2022 года.

Норму об индексации, как сообщал "Интерфакс", правительство внесло 17 января поправкой в...    читать дальше
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19 января 2022 года 11:06
Суточный прирост новых случаев COVID-19 составил в России 33,9 тыс.
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 33 тыс. 899 случаев, это на 2 тыс. 647 заражений больше, чем сообщалось во вторник, умерли за сутки 698 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.

"За последние...    читать дальше
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19 января 2022 года 10:58
"Магнит" на 17% увеличил за год производство продукции на собственных предприятиях
В прошлом году ритейлер "Магнит" увеличил производство продукции на собственных предприятиях на 17% по сравнению с 2020 годом, до рекордных 360 тыс. тонн.

Рост производства был достигнут за счет запуска новых позиций в линейке собственных брендов, улучшения урожайности...    читать дальше
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19 января 2022 года 10:55
ФСК установила ставку 35-го купона бондов 26-27-й серий в размере 9,39%
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") установило ставку 35-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 9,39% годовых, говорится в сообщениях компании.

ФСК разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую...    читать дальше
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19 января 2022 года 10:46
"Совкомбанк" выкупил у FinEx доли в двух британских инвесткомпаниях
Две зарегистрированные в Великобритании компании - Sovcom Investment Management LLP и Sovcom London Limited - осенью 2021 года вошли в группу Совкомбанка, следует из списка аффилированных лиц кредитной организации.

"Это не новые компании. До этого они входили в группу...    читать дальше
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19 января 2022 года 10:37
В декабря инфляция в Великобритании побила 30-летний рекорд
В декабре 2021 года потребительские цены в Великобритании выросли на 5,4% (год к году), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Декабрьский показатель показал рекордные темпы роста с марта 1992 года,

Таким образом, инфляция...    читать дальше
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19 января 2022 года 10:28
Инфляция в Германии в декабре замедлилась до 5,7% - окончательные данные
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре увеличились на 5,7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Инфляция в помесячном выражении составила...    читать дальше
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19 января 2022 года 10:20
Квартальная чистая прибыль ASML выросла на 31%, выручка - на 17%
По итогам 4-го квартала 2021 года чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска чипов - нидерландской ASML Holding NV - выросла на 31% и составила 1,77 млрд евро против 1,35 млрд евро за аналогичный период 2019 года. Аналитики, опрошенные FactSet, в...    читать дальше
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19 января 2022 года 10:03
Российский фондовый рынок снова падает
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал небольшим ростом цен blue chips в рамках коррекции после обвала накануне. Индекс МосБиржи к 07:01 мск прибавил 0,27% и составил 3337,98 пункта; цены большинства "голубых фишек" демонстрировали позитивную динамику в пределах...    читать дальше
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19 января 2022 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 75,76/77,69 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,76/77,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...
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19 января 2022 года 09:56
Банк России отразил покупку валюты с расчетами 18 января на 66,5 млрд руб. из-за зарубежных праздников
анк России отразил покупку валюты с расчетами 18 января на 66,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Ранее, 17 января, ЦБ РФ отразил покупку валюты на сумму 7,9 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это...    читать дальше
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