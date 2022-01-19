ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,3347 руб., курс евро - в размере 87,0216 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 87,0216 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,07 коп.

19 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 76,3347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,43 коп.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3531 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,8697 руб. По... читать дальше

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Турция в 2021 году стала лидером по закупкам продукции российского АПК, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на предварительные данные ФТС. РФ в 2021 году экспортировала в Турцию 13 млн тонн продукции АПК на $4,3 млрд. В годовом выражении экспортная... РФ в 2021 году экспортировала в Турцию 13 млн тонн продукции АПК на $4,3 млрд. В годовом выражении экспортная... читать дальше

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Группа компаний "Сегежа" планирует 20 января с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на 15-летние облигации серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом не менее 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона -... Ориентир ставки 1-го купона -... читать дальше

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9 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-177 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9786% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,81% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,81% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Белоруссия в 2021 году увеличила доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции на 12,1% в годовом сравнении - до $6,5 млрд. Показатель стал рекордным, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия страны Игорь Брыло журналистам в... читать дальше

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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил сегодня правительственные поправки об индексации страховых пенсий на уровне 8,6% с 1 января 2022 года. Норму об индексации, как сообщал "Интерфакс", правительство внесло 17 января поправкой в... Норму об индексации, как сообщал "Интерфакс", правительство внесло 17 января поправкой в... читать дальше

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 33 тыс. 899 случаев, это на 2 тыс. 647 заражений больше, чем сообщалось во вторник, умерли за сутки 698 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние... "За последние... читать дальше

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В прошлом году ритейлер "Магнит" увеличил производство продукции на собственных предприятиях на 17% по сравнению с 2020 годом, до рекордных 360 тыс. тонн. Рост производства был достигнут за счет запуска новых позиций в линейке собственных брендов, улучшения урожайности... Рост производства был достигнут за счет запуска новых позиций в линейке собственных брендов, улучшения урожайности... читать дальше

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ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") установило ставку 35-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 9,39% годовых, говорится в сообщениях компании. ФСК разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую... ФСК разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую... читать дальше

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Две зарегистрированные в Великобритании компании - Sovcom Investment Management LLP и Sovcom London Limited - осенью 2021 года вошли в группу Совкомбанка, следует из списка аффилированных лиц кредитной организации. "Это не новые компании. До этого они входили в группу... "Это не новые компании. До этого они входили в группу... читать дальше

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В декабре 2021 года потребительские цены в Великобритании выросли на 5,4% (год к году), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Декабрьский показатель показал рекордные темпы роста с марта 1992 года, Таким образом, инфляция... Таким образом, инфляция... читать дальше

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Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре увеличились на 5,7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция в помесячном выражении составила... Инфляция в помесячном выражении составила... читать дальше

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По итогам 4-го квартала 2021 года чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска чипов - нидерландской ASML Holding NV - выросла на 31% и составила 1,77 млрд евро против 1,35 млрд евро за аналогичный период 2019 года. Аналитики, опрошенные FactSet, в... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал небольшим ростом цен blue chips в рамках коррекции после обвала накануне. Индекс МосБиржи к 07:01 мск прибавил 0,27% и составил 3337,98 пункта; цены большинства "голубых фишек" демонстрировали позитивную динамику в пределах... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,76/77,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...

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анк России отразил покупку валюты с расчетами 18 января на 66,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 17 января, ЦБ РФ отразил покупку валюты на сумму 7,9 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это... Ранее, 17 января, ЦБ РФ отразил покупку валюты на сумму 7,9 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это... читать дальше

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