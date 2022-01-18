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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 января в размере 76,3347 руб.
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18 января 2022 года 13:31

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 января в размере 76,3347 руб.

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18 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 76,3347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,43 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Минимальный курс юаня составил 11,9801 руб., максимальный - 12,0874 руб. Было заключено 353 сделки....    читать дальше
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18 января 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,4829 руб.
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18 января 2022 года 19:15
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18 января 2022 года 19:03
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Доходность десятилетних US Treasuries к 18:34 мск составила 1,853% по...    читать дальше
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18 января 2022 года 18:58
Индекс МосБиржи обвалился на 6,5%, индекс РТС - на 7,3%
Российский рынок акций, открывшийся умеренным ростом цен большинства blue chips, довольно быстро вернулся к снижению, завершил торги обвалом биржевых индикаторов на 6,5-7,3%

Европейские рынки акций начали торги снижением.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского...    читать дальше
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18 января 2022 года 18:49
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Федеральный проект "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи" ("Доступ в интернет"), который планируется включить в нацпрограмму "Цифровая экономика", может потребовать финансирования общим объемом 63,86 млрд рублей до конца 2024 года, следует из...    читать дальше
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18 января 2022 года 18:41
Exxon Mobil к 2050 году намерен до нуля сократить выбросы парниковых газов
Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. объявила о своей цели достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов для эксплуатируемых активов к 2050 году.

Как говорится в релизе компании, для достижения этой цели Exxon Mobil определила более 150...    читать дальше
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18 января 2022 года 18:33
В России воздушный трафик более устойчив к пандемии, чем в аэропортах Европы - Fitch
Трафик в российских аэропортах показал более высокую устойчивость к шокам, обусловленным пандемией COVID-19, по сравнению с европейскими аэропортами благодаря быстрому восстановлению крупного внутреннего рынка пассажирских перевозок, сообщается в отчете Fitch...    читать дальше
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18 января 2022 года 18:25
Американские фондовые индикаторы падают из-за подъема доходности US Treasuries
Американский рынок акций в начале торгов во вторник демонстрирует сильную негативную динамику из-за подъема доходности десятилетних гособлигаций США выше 1,8% годовых и двухлетних - выше 1% годовых. В понедельник биржи были закрыты в связи с праздничным днем в...    читать дальше
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18 января 2022 года 18:16
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18 января 2022 года 18:08
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18 января 2022 года 18:02
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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", которые позволят крупнейшим госкомпаниям запускать программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для их дальнейшего...    читать дальше
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18 января 2022 года 18:00
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Минимальный курс доллара США составил 75,9875 руб., максимальный - 76,7325 руб. Было...    читать дальше
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18 января 2022 года 17:53
Европейские металлурги призывают власти принять меры для ограничения роста цен на энергоносители
Европейскую металлургическую отрасль ждет очередная волна закрытий предприятий в случае, если не будут приняты меры для ограничения роста цен на энергоносители, предупредила организация, объединяющая ряд крупнейших в регионе производителей.

Представители Eurometaux, в...    читать дальше
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В 4-м квартале прошлого года американская банковская и брокерская компания Charles Schwab Corp. увеличила чистую прибыль почти на 40% - до $1,58 млрд, или 76 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,14 млрд, или 57 центами на акцию, полученными за аналогичный период...    читать дальше
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