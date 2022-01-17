Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,0081 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,91 руб., максимальный - 12,0825 руб. Было заключено 387 сделок. Объем торгов составил 989,12 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9577 руб. за юань.

17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0081 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60520,860 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 571,737 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0081 руб. Минимальный курс юаня составил 11,91 руб., максимальный - 12,0825 руб. Было заключено 387 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,91 руб., максимальный - 12,0825 руб. Было заключено 387 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2976 руб. Минимальный курс евро составил 86,215 руб., максимальный - 87,7775 руб. Было заключено 10326... Минимальный курс евро составил 86,215 руб., максимальный - 87,7775 руб. Было заключено 10326... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России. Бумаги Сбербанка обновили минимум с ноября 2020 года. В понедельник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский... В понедельник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский... читать дальше

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Десять самых богатых людей мира увеличили свое благосостояние на $800 млрд за время пандемии, тогда как доходы 99% населения планеты снизились за этот период, свидетельствует доклад благотворительной организации Oxfam. Благосостояние 10 самых обеспеченных людей в мире повысилось... читать дальше

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Цены на пшеницу на российском рынке в январе выросли, следует из мониторинга "СовЭкона". Средние котировки пшеницы 3 и 4 классов укрепились на 200 рублей по сравнению с концом прошлого года - до 15 075 рублей и 15 025 рублей за тонну, 5 класса - на 175 рублей, до 14 425 рублей... читать дальше

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Госдума в этот четверг планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправку об индексации страховых пенсий в 2022 г. на 8,6% вместо запланированного ранее повышения на 5,9%. "В четверг, наверное, наиболее важный законопроект - во втором и, я думаю, в третьем... "В четверг, наверное, наиболее важный законопроект - во втором и, я думаю, в третьем... читать дальше

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Освобождение от ввозных пошлин импортного оборудования для заводов по сжижению природного газа лишит стимулов развитие его производства в РФ, предостерегает член правления, начальник департамента "Газпрома" Владимир Марков в обращении к Минэнерго. "Считаем, что... "Считаем, что... читать дальше

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Алмазодобывающая De Beers значительно повысила цены на своем первом сайте в этом году, реагируя на рост спроса со стороны производителей бриллиантов, пополняющих запасы после сильных праздничных продаж, сообщило отраслевое агентство Rapaport. Сильнее всего повысились... Сильнее всего повысились... читать дальше

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Первые данные о численности населения РФ, полученные в ходе Всероссийской переписи населения, появятся в апреле 2022 года, сказал журналистам глава Росстата Павел Малков. "Первые данные по итогам переписи появятся в апреле", - сообщил он, комментируя вопрос, когда появится... читать дальше

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Единогласным решением членов Совета Думы в понедельник правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест снят с рассмотрения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету на заседании одобрил сегодня законопроект, который позволяет регионам и муниципалитетам учитывать в структуре своего долга не потенциальный лимит государственных гарантий, которые могут быть выданы, а фактически принятое обязательство. Законопроект... читать дальше

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Валовой внутренний продукт Белоруссии в прошлом году вырос в сопоставимых ценах на 2,3%, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). "Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2021 год. Объем ВВП в текущих ценах составил 173,2 млрд... "Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2021 год. Объем ВВП в текущих ценах составил 173,2 млрд... читать дальше

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Работающие с криптовалютами американские компании активно набирают новых сотрудников на фоне растущего интереса к этой отрасли, пишет MarketWatch со ссылкой на исследование LinkedIn. Число вакансий за прошлый год подскочило на 395%, или в 5 раз. Вместе с тем в... Число вакансий за прошлый год подскочило на 395%, или в 5 раз. Вместе с тем в... читать дальше

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Темпы роста инвестиций в недвижимость в Китае сократились в 2021 году, объем строительства новых домов резко упал на фоне мер властей по снижению задолженности застройщиков, ограничивших активность в секторе. Общий объем инвестиций в китайский сектор недвижимости увеличился на... читать дальше

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7 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-175 на 17 млрд 755,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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