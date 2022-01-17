.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,2976 руб.
.
17 января 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,2976 руб.
|0
17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2976 руб. Минимальный курс евро составил 86,215 руб., максимальный - 87,7775 руб. Было заключено 10326 сделок. Объем торгов составил 65395,37 млн руб., что на 95% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,64 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 января 2022 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 января снизилась на 0,94% и составила 60520,860 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60520,860 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 571,737 млрд руб., или на...
.17 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0081 руб. Минимальный курс юаня составил 11,91 руб., максимальный - 12,0825 руб. Было заключено 387 сделок.... читать дальше
.17 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2976 руб. Минимальный курс евро составил 86,215 руб., максимальный - 87,7775 руб. Было заключено 10326... читать дальше
.17 января 2022 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги под давлением распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России. Бумаги Сбербанка обновили минимум с ноября 2020 года. В понедельник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский... читать дальше
.17 января 2022 года 18:38
Десять самых богатых людей мира увеличили свое благосостояние на $800 млрд за время пандемии, тогда как доходы 99% населения планеты снизились за этот период, свидетельствует доклад благотворительной организации Oxfam. Благосостояние 10 самых обеспеченных людей в мире повысилось... читать дальше
.17 января 2022 года 18:29
Цены на пшеницу на российском рынке в январе выросли, следует из мониторинга "СовЭкона". Средние котировки пшеницы 3 и 4 классов укрепились на 200 рублей по сравнению с концом прошлого года - до 15 075 рублей и 15 025 рублей за тонну, 5 класса - на 175 рублей, до 14 425 рублей... читать дальше
.17 января 2022 года 18:17
Госдума в этот четверг планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправку об индексации страховых пенсий в 2022 г. на 8,6% вместо запланированного ранее повышения на 5,9%. "В четверг, наверное, наиболее важный законопроект - во втором и, я думаю, в третьем... читать дальше
.17 января 2022 года 18:10
Освобождение от ввозных пошлин импортного оборудования для заводов по сжижению природного газа лишит стимулов развитие его производства в РФ, предостерегает член правления, начальник департамента "Газпрома" Владимир Марков в обращении к Минэнерго. "Считаем, что... читать дальше
.17 января 2022 года 17:59
Алмазодобывающая De Beers значительно повысила цены на своем первом сайте в этом году, реагируя на рост спроса со стороны производителей бриллиантов, пополняющих запасы после сильных праздничных продаж, сообщило отраслевое агентство Rapaport. Сильнее всего повысились... читать дальше
.17 января 2022 года 17:51
Первые данные о численности населения РФ, полученные в ходе Всероссийской переписи населения, появятся в апреле 2022 года, сказал журналистам глава Росстата Павел Малков. "Первые данные по итогам переписи появятся в апреле", - сообщил он, комментируя вопрос, когда появится... читать дальше
.17 января 2022 года 17:35
Единогласным решением членов Совета Думы в понедельник правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест снят с рассмотрения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект... читать дальше
.17 января 2022 года 17:27
Комитет Госдумы по бюджету на заседании одобрил сегодня законопроект, который позволяет регионам и муниципалитетам учитывать в структуре своего долга не потенциальный лимит государственных гарантий, которые могут быть выданы, а фактически принятое обязательство. Законопроект... читать дальше
.17 января 2022 года 17:09
Валовой внутренний продукт Белоруссии в прошлом году вырос в сопоставимых ценах на 2,3%, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). "Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2021 год. Объем ВВП в текущих ценах составил 173,2 млрд... читать дальше
.17 января 2022 года 16:57
Работающие с криптовалютами американские компании активно набирают новых сотрудников на фоне растущего интереса к этой отрасли, пишет MarketWatch со ссылкой на исследование LinkedIn. Число вакансий за прошлый год подскочило на 395%, или в 5 раз. Вместе с тем в... читать дальше
.17 января 2022 года 16:49
Темпы роста инвестиций в недвижимость в Китае сократились в 2021 году, объем строительства новых домов резко упал на фоне мер властей по снижению задолженности застройщиков, ограничивших активность в секторе. Общий объем инвестиций в китайский сектор недвижимости увеличился на... читать дальше
.17 января 2022 года 16:40
7 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-175 на 17 млрд 755,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.