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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,2976 руб.
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17 января 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,2976 руб.

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17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2976 руб.

Минимальный курс евро составил 86,215 руб., максимальный - 87,7775 руб. Было заключено 10326 сделок. Объем торгов составил 65395,37 млн руб., что на 95% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,64 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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