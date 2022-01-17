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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,1304 руб.
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17 января 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,1304 руб.

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17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1290 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,1304 руб.

Минимальный курс евро составил 86,5325 руб., максимальный - 87,75 руб. Была заключена 2881 сделка. Объем торгов составил 16529,6 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,3925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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