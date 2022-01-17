Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 января

17 января. FINMARKET.RU -РФ с 18 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4449,57 (+10,65) руб./грамм; на серебро - 56,47 (-0,15) руб./грамм; на платину - 2373,86 (-10,94) руб./грамм; на палладий - 4620,58 (+33,67) руб./грамм.

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Цены на пшеницу на российском рынке в январе выросли, следует из мониторинга "СовЭкона". Средние котировки пшеницы 3 и 4 классов укрепились на 200 рублей по сравнению с концом прошлого года - до 15 075 рублей и 15 025 рублей за тонну, 5 класса - на 175 рублей, до 14 425 рублей... читать дальше

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Госдума в этот четверг планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправку об индексации страховых пенсий в 2022 г. на 8,6% вместо запланированного ранее повышения на 5,9%. "В четверг, наверное, наиболее важный законопроект - во втором и, я думаю, в третьем... "В четверг, наверное, наиболее важный законопроект - во втором и, я думаю, в третьем... читать дальше

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Освобождение от ввозных пошлин импортного оборудования для заводов по сжижению природного газа лишит стимулов развитие его производства в РФ, предостерегает член правления, начальник департамента "Газпрома" Владимир Марков в обращении к Минэнерго. "Считаем, что... "Считаем, что... читать дальше

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Алмазодобывающая De Beers значительно повысила цены на своем первом сайте в этом году, реагируя на рост спроса со стороны производителей бриллиантов, пополняющих запасы после сильных праздничных продаж, сообщило отраслевое агентство Rapaport. Сильнее всего повысились... Сильнее всего повысились... читать дальше

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Первые данные о численности населения РФ, полученные в ходе Всероссийской переписи населения, появятся в апреле 2022 года, сказал журналистам глава Росстата Павел Малков. "Первые данные по итогам переписи появятся в апреле", - сообщил он, комментируя вопрос, когда появится... читать дальше

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Единогласным решением членов Совета Думы в понедельник правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест снят с рассмотрения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету на заседании одобрил сегодня законопроект, который позволяет регионам и муниципалитетам учитывать в структуре своего долга не потенциальный лимит государственных гарантий, которые могут быть выданы, а фактически принятое обязательство. Законопроект... читать дальше

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Валовой внутренний продукт Белоруссии в прошлом году вырос в сопоставимых ценах на 2,3%, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). "Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2021 год. Объем ВВП в текущих ценах составил 173,2 млрд... "Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2021 год. Объем ВВП в текущих ценах составил 173,2 млрд... читать дальше

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Работающие с криптовалютами американские компании активно набирают новых сотрудников на фоне растущего интереса к этой отрасли, пишет MarketWatch со ссылкой на исследование LinkedIn. Число вакансий за прошлый год подскочило на 395%, или в 5 раз. Вместе с тем в... Число вакансий за прошлый год подскочило на 395%, или в 5 раз. Вместе с тем в... читать дальше

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Темпы роста инвестиций в недвижимость в Китае сократились в 2021 году, объем строительства новых домов резко упал на фоне мер властей по снижению задолженности застройщиков, ограничивших активность в секторе. Общий объем инвестиций в китайский сектор недвижимости увеличился на... читать дальше

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7 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-175 на 17 млрд 755,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Группа "Черкизово" по итогам 2021 года увеличила продажи куриного мяса на 2% по сравнению с показателем за 2020 год, до 711,24 тыс. тонн. Цена реализации продукции выросла на 27%, до 136,3 рубля за килограмм, говорится в сообщении компании. Производство свинины в 2021... Производство свинины в 2021... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-ноябре 2021 года выросло на 97,1% и составило $163,4 млрд по сравнению с $82,9 млрд за аналогичный период 2020 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Объем экспорта за 11... Объем экспорта за 11... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 53,19 пункта (1,479%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3543,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3650,89 (+1,5%) пункта,... читать дальше

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Добыча угля в Китае по итогам 2021 года выросла на 4,7% и достигла рекордных 4,071 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. В том числе в декабре производство увеличилось на 7,2% - до 384,67 млн тонн, что является... В том числе в декабре производство увеличилось на 7,2% - до 384,67 млн тонн, что является...

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,64/77,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 98 коп., Cредний курс продажи...

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