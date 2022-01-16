Аналитики маркетплейса СберМегаМаркет и сервиса ЮKassa (входят в экосистему Сбера) изучили онлайн-платежи пользователей и выяснили, на что они больше всего тратили в новогодние праздники, с 1 по 9 января 2022 года. "Совокупное число покупок в новогодние выходные выросло на 41%... читать дальше

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Российский инвестиционный форум (РИФ), который должен состояться с 17 по 19 февраля 2022 г. в Сочи, перенесут с высокой долей вероятности, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Решение будет принято, скорее всего, на следующей неделе, уточнил один из собеседников. Все... читать дальше

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Программа COVAX за время работы позволила осуществить поставки 1 млрд доз вакцин от COVID-19 в бедные страны, однако в этой области еще многое придется делать, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно... читать дальше

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Максимально сократили свои траты в период продолжающейся пандемии коронавируса 44% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс". Согласно результатам исследования, чаще всех стали ущемлять себя в... читать дальше

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в ближайшие три года Нижегородской области 5 млрд рублей на строительство Универсального спортивного комплекса с искусственным льдом, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства. "Комплекс будет... "Комплекс будет... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 29 тыс. 230 случаев, умерли за сутки 686 пациентов, это минимальное значение с начала июля, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных... читать дальше

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 326 млн 183 тыс. 935, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 535 тыс. 492... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги, сообщается на сайте Кремля. Срок исполнения - 10 мая 2022 г. Как сообщалось, инициатор... Как сообщалось, инициатор... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 января, составляет 75,7668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,20 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 января, составляет 86,8894 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 января, составляет 86,8894 руб. По сравнению с...

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В Минцифры разъяснили, как гражданам защититься от нового способа мошенничества с QR-кодами на портале Госуслуг. Речь идет о схеме, аналогичной получению доступа в онлайн-банки. Минцифры напоминает, что сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не... читать дальше

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Около 9 тысяч человек продолжали работу по строительству новых линий и станций метро в столице в дни новогодних праздников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В период новогодних праздников в столице... "В период новогодних праздников в столице... читать дальше

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Программу развития транспортной дипломатии до 2025 года, соответствующее постановление опубликовано в газете "Нейтральный Туркменистан". Координирующими органами по ее реализации определены... Координирующими органами по ее реализации определены... читать дальше

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В Москве в 2022 году планируется ввести 8,5 млн кв. метров недвижимости, включая 4,4 млн "квадратов" жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "В нынешнем году, согласно госпрограммам... "В нынешнем году, согласно госпрограммам... читать дальше

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Россия не имеет отношения к проблемам на энергетическом рынке Европы, но готова увеличить поставки газа в Европу, но для этого нужны долгосрочные контракты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Сергею Брилеву программы "Вести" (ВГТРК). Новак выразил... Новак выразил... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 тыс. 179 случаев, это на 3 тыс. 359 заболевших больше, чем было выявлено накануне, умерли за сутки 723 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние... "За последние... читать дальше

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Рост экономики Германии в 2021 году был обусловлен, в том числе, успехами германской фармацевтической компании BioNTech, производителя вакцины от коронавируса, отмечает агентство dpa. Как сообщалось, в прошлом году, согласно предварительным данным Федерального... Как сообщалось, в прошлом году, согласно предварительным данным Федерального... читать дальше

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