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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 января в размере 75,7668 руб., евро - 86,8894 руб.
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16 января 2022 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 января в размере 75,7668 руб., евро - 86,8894 руб.

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16 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 января, составляет 75,7668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,20 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 января, составляет 86,8894 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 января, составляет 86,8894 руб. По сравнению с...
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Координирующими органами по ее реализации определены...    читать дальше
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15 января 2022 года 10:39
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Коньячные предприятия выпустили за год 7,98 млн дал...    читать дальше
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