.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается в 4,4-4,5%
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2021 году на уровне в 4,4-4,5%. Прогноз повышения экономики на 2022 год ведомство сохраняет на уровне 3%. Такому росту в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+
 
Темпы роста числа граждан-банкротов замедлились
Число граждан-банкротов в России превысило 481 тысячу к 1 января 2022 года. Суды за время действия судебной процедуры личного банкротства с октября 2015 года признали несостоятельными 475 126 человек, а во внесудебной процедуре через...
 
Российский бизнес обеспокоился инфляцией
Рост цен стал главным сдерживающим фактором для развития бизнеса в последний год, следует из подготовленного для президента отчета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о деловом климате. Опрос РСПП зафиксировал кардинальную...
 
Перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях запретят
Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях. Об этом "Известиям" сообщили в министерстве. Изменения, ограничивающие...
 
14 января 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
14 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Ноябрь 2021
10:00 Промышленное производство в Великобритании Ноябрь 2021
10:45 Изменение потребительских цен во Франции Декабрь 2021
13:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Ноябрь 2021
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Декабрь 2021
16:30 Объемы розничных продаж в США Декабрь 2021
17:15 Промышленное производство в США Декабрь 2021
18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Январь 2022
18:00 Товарные запасы на складах США Ноябрь 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
14 января 2022 года 15:56
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Банка Финсервис" со "стабильным" прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Банк Финсервис" на уровне ruBBB-. По рейтингу сохранен "стабильный" прогноз, говорится в сообщении агентства.

Как отмечается рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций,...    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:48
За 2021 год чистая прибыль и выручка BlackRock увеличились на 20%
Чистая прибыль американской инвесткомпании BlackRock Inc. (крупнейшая в мире по объему активов под управлением) в октябре-декабре выросла почти на 6% и составила $1,64 млрд, или $10,64 в расчете на акцию, по сравнению с $1,55 млрд, или $10,02 на акцию, за аналогичный период...    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:39
Грузооборот морских портов России в 2021 году увеличился на 1,7%
Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2021 года достиг 835,2 млн тонн, увеличившись на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). Рост объема перевалки сухих грузов (+2%) был...    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:32
Евро впервые с 20 июля 2021 года поднимался выше 88 руб. на "Московской бирже"
Евро активно дорожает на "Московской бирже" в пятницу днем, его курс впервые с 20 июля 2021 года поднимался выше 88 руб. Доллар также демонстрирует высокие темпы роста, торгуясь по направлению к 77 руб./$1.

Курс евро в 15:02 мск составил 88,025 руб., что на 69,75...    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:30
В понедельник, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $667,25 тыс.
В понедельник, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $667,25 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:30
В понедельник, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,12 млрд руб.
В понедельник, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,12 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:30
В понедельник, 17 января, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 54,59 млрд руб.
В понедельник, 17 января, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 54,59 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:26
Нефть дорожает после небольшого снижения цен утром
Нефтяные цены повышаются днем после непродолжительного периода снижения утром.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 мск составляла $85,11 за баррель, что на $0,64 (0,76%) больше цены на закрытие предыдущей сессии....    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:20
Средняя пенсия в РФ после индексации вырастет до 18,984 тыс. руб. - первый зампред Госдумы
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила индексацию страховой пенсии по старости в 2022 году на 8,6%, сообщил в пятницу журналистам первый зампред Госдумы Александр Жуков.

"Сегодня одобрен проект поправок, в рамках исполнения поручения...    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,0014 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0014 руб.

Минимальный курс евро составил 86,62 руб., максимальный - 87,915 руб. Было заключено 3713 сделок....    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:10
Россия за 11 месяцев сократила экспорт необработанной древесины на 2,6%, пиломатериалов - на 5,5% - ФТС
В январе-ноябре 2021 года экспорт из РФ необработанной древесины сократился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в физическом объеме на 2,6% - до 13 млн 173,4 тыс. куб. м, и вырос в стоимостном - на 10,2% - до $984,9 млн, говорится в материалах Федеральной таможенной...    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:04
Транспорт нефтепродуктов по системе "Транснефти" вырос за год на 2,9%
Транспорт нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов ПАО "Транснефть" в 2021 году увеличился на 2,9% по сравнению с уровнем 2020 года и составил 38,9 млн тонн, сообщила компания.

"Увеличение объемов транспортировки нефтепродуктов произошло за счет...    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 января
ЦБ РФ с 15 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4438,92 (+69,84) руб./грамм; на серебро - 56,62 (+2,09) руб./грамм; на платину - 2384,8 (+54,49) руб./грамм; на палладий - 4586,91 (+60,55) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
14 января 2022 года 14:56
РФ за 11 месяцев увеличила импорт свежего мяса птицы на 3,8%, импорт мяса снизился на 17,1% - ФТС
Россия в январе-ноябре 2021 года увеличила импорт мяса птицы, рыбы, растительного масла, сыров и творога, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Как сообщила ФТС, импорт мяса птицы (свежего и мороженого) за 11 месяцев вырос на 3,8%, до 220 тыс. тонн, или на...    читать дальше
.
14 января 2022 года 14:49
Фондовые рынки стран АТР завершили неделю снижением
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последние торги этой недели снижением. Динамика рынка совпала с американскими фондовыми индексами, упавшими под давлением акций технологических компаний.

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite...    читать дальше
.
14 января 2022 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 14 января снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 64,11 пункта (1,745%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3610,62 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3722,53 (+1,3%) пункта,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.