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13 января 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7522 руб.
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13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7522 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7054 руб., максимальный - 12,0224 руб. Было заключено 569 сделок. Объем торгов составил 2496,94 млн руб., что на 90% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9801 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62921,487 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1152,188 млрд руб., или на...
.13 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2831 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,4625 руб., максимальный - 76,585 руб. Было... читать дальше
.13 января 2022 года 19:15
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.13 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7522 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7054 руб., максимальный - 12,0224 руб. Было заключено 569 сделок.... читать дальше
.13 января 2022 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги падением после заявлений МИД РФ о неготовности НАТО идти навстречу требованиям РФ по гарантиям безопасности, что делает дальнейшие переговоры в ближайшее время бессмысленными. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций... читать дальше
.13 января 2022 года 18:49
Опасения топ-менеджеров мировых компаний по поводу высокой инфляции резко усилились за прошедший год, следует из результатов опроса Conference Board, в котором приняли участие более 900 CEO. Более половины опрошенных ожидают сохранения ценового давления как минимум до середины... читать дальше
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Товарооборот продукции АПК в ЕАЭС по итогам 2021 года может превысить $10 млрд, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на XIII Гайдаровском форуме. "Товарооборот продукции АПК внутри ЕАЭЭ растет серьезными цифрами. У нас данные, к сожалению, не за 12... читать дальше
.13 января 2022 года 18:34
Развивающиеся рынки (EM) снова в фаворе у инвесторов в начале 2022 года, говорится в обзоре стратегов BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и Ахмеда Алиева. Согласно данным отчета, на завершившейся 12 января неделе чистый приток капитала в российские акции... читать дальше
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Американский рынок акций в начале торгов в четверг демонстрировал позитивную динамику, однако затем Nasdaq ушел в минус. Внимание инвесторов переключилось с данных о рекордно высокой инфляции на начинающийся сезон отчетности за четвертый квартал, сообщает MarketWatch.... читать дальше
.13 января 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3116 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8252 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,45 руб., максимальный - 75,78 руб. Было... читать дальше
.13 января 2022 года 17:46
Производство золота в России в январе-ноябре 2021 года составило 319,56 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Это на 2% больше показателя аналогичного периода 2020 года. Производство добычного золота подросло на... читать дальше
.13 января 2022 года 17:35
Частные инвесторы в 2021 году вложили в акции на "Московской бирже" 532 млрд рублей, что в почти в 1,8 раза больше, чем в 2020 году (301 млрд рублей), вложения в облигации увеличились в 1,3 раза, до 819 млрд рублей с 617 млрд рублей, следует из пресс-релиза организатора... читать дальше
.13 января 2022 года 17:14
До конца года в Подмосковье планируют открыть еще 29 индустриальных парков, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В этом году будем еще 29 индустриальных парков создавать, открывать, помогать компаниям, которые туда...
.13 января 2022 года 17:03
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 23 тыс. - до 230 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с середины ноября 2021 года. Неделей ранее число обращений... читать дальше
.13 января 2022 года 16:54
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.13 января 2022 года 16:41
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