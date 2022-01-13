Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3508,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2399,66 млрд руб.

13 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 января составили по Российской Федерации 3508,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3313,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1505 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1391,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 января составили 2399,66 млрд руб. против 4348,85213 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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