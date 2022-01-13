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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62921,487 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1152,188 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2831 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,4625 руб., максимальный - 76,585 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,4625 руб., максимальный - 76,585 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12887 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,155 руб. Минимальный курс евро составил 85,2225 руб., максимальный - 87,8 руб. Было заключено 10807... Минимальный курс евро составил 85,2225 руб., максимальный - 87,8 руб. Было заключено 10807... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7522 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7054 руб., максимальный - 12,0224 руб. Было заключено 569 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,7054 руб., максимальный - 12,0224 руб. Было заключено 569 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением после заявлений МИД РФ о неготовности НАТО идти навстречу требованиям РФ по гарантиям безопасности, что делает дальнейшие переговоры в ближайшее время бессмысленными. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций... читать дальше

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Опасения топ-менеджеров мировых компаний по поводу высокой инфляции резко усилились за прошедший год, следует из результатов опроса Conference Board, в котором приняли участие более 900 CEO. Более половины опрошенных ожидают сохранения ценового давления как минимум до середины... читать дальше

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Товарооборот продукции АПК в ЕАЭС по итогам 2021 года может превысить $10 млрд, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на XIII Гайдаровском форуме. "Товарооборот продукции АПК внутри ЕАЭЭ растет серьезными цифрами. У нас данные, к сожалению, не за 12... "Товарооборот продукции АПК внутри ЕАЭЭ растет серьезными цифрами. У нас данные, к сожалению, не за 12... читать дальше

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Развивающиеся рынки (EM) снова в фаворе у инвесторов в начале 2022 года, говорится в обзоре стратегов BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и Ахмеда Алиева. Согласно данным отчета, на завершившейся 12 января неделе чистый приток капитала в российские акции... Согласно данным отчета, на завершившейся 12 января неделе чистый приток капитала в российские акции... читать дальше

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Американский рынок акций в начале торгов в четверг демонстрировал позитивную динамику, однако затем Nasdaq ушел в минус. Внимание инвесторов переключилось с данных о рекордно высокой инфляции на начинающийся сезон отчетности за четвертый квартал, сообщает MarketWatch.... Внимание инвесторов переключилось с данных о рекордно высокой инфляции на начинающийся сезон отчетности за четвертый квартал, сообщает MarketWatch.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3116 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8252 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,45 руб., максимальный - 75,78 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,45 руб., максимальный - 75,78 руб. Было... читать дальше

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Производство золота в России в январе-ноябре 2021 года составило 319,56 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Это на 2% больше показателя аналогичного периода 2020 года. Производство добычного золота подросло на... Производство добычного золота подросло на... читать дальше

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Частные инвесторы в 2021 году вложили в акции на "Московской бирже" 532 млрд рублей, что в почти в 1,8 раза больше, чем в 2020 году (301 млрд рублей), вложения в облигации увеличились в 1,3 раза, до 819 млрд рублей с 617 млрд рублей, следует из пресс-релиза организатора... читать дальше

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До конца года в Подмосковье планируют открыть еще 29 индустриальных парков, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В этом году будем еще 29 индустриальных парков создавать, открывать, помогать компаниям, которые туда...

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 23 тыс. - до 230 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с середины ноября 2021 года. Неделей ранее число обращений... Неделей ранее число обращений... читать дальше

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Долларовый индекс снижается в ходе торгов в четверг на данных о максимальной за 40 лет инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, максимальными темпами с июня 1982 года, сообщило министерство... Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, максимальными темпами с июня 1982 года, сообщило министерство... читать дальше

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3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-173 на 23 млрд 480,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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