.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 873,8 млрд руб.
.
12 января 2022 года 10:26
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 873,8 млрд руб.
|0
12 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 января по данным на начало операционного дня выросло до 873,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 730,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 января 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 января выросла на 0,93% и составила 64073,675 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 64073,675 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 593,512 млрд руб., или на...
.12 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2798 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,553 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,31 руб., максимальный - 74,9 руб. Было заключено... читать дальше
.12 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6998 руб. Минимальный курс юаня составил 11,664 руб., максимальный - 11,7724 руб. Было заключено 393 сделки.... читать дальше
.12 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 607 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,8023 руб. Минимальный курс евро составил 84,52 руб., максимальный - 85,525 руб. Было заключено 6794 сделки.... читать дальше
.12 января 2022 года 19:01
Рост потребительских цен на бензин в РФ за первые 10 дней января составил 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С 20 по 27 декабря 2021 г. рост цен составлял в среднем 0,1% (по последним оценкам Росстата). За рассматриваемый период 2022... читать дальше
.12 января 2022 года 19:00
За период 1 по 10 января 2022 г. цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 3,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе цены цены на огурцы выросли на 7,4%, помидоры - на 6,7%, капусту белокочанную - на 6,0%, бананы - на 3,8%,... читать дальше
.12 января 2022 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период с 1 по 10 января 2022 года выросли на 0,56%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе 2021 года цены повысились на 0,67%, с 1 по 11 января - на 0,40%. Среднесуточный прирост цен с начала января этого года... читать дальше
.12 января 2022 года 18:58
Цены на нефть продолжают расти вечером в среду после публикации официальных данных о недельной динамике запасов энергоресурса в США. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, свидетельствуют данные... читать дальше
.12 января 2022 года 18:56
Рекордный объем покупок валюты Минфином РФ в январе не несет рисков падения курса рубля, полагают аналитики ING Bank. "Во-первых, у России сохраняется высокий счет текущих операций: в первом квартале 2022 года профицит может составить $40-45 млрд, а интервенции около... читать дальше
.12 января 2022 года 18:52
Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом вместе с мировыми площадками и нефтью после выхода в США статистики по инфляции за декабрь, в целом совпавшей с ожиданиями. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 1,9%,... читать дальше
.12 января 2022 года 18:40
Отрасль грузовых авиаперевозок в Китае к концу прошлого года практически восстановилась до показателей допандемийного 2019 года, сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC). Авиаперевозки грузов и почты в 2021 году выросли на 8,2% и достигли 7,32 млн тонн. Это... читать дальше
.12 января 2022 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 31 декабря по 7 января на 4553 тыс. баррелей, бензина - выросли на 7961 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4553 тыс. баррелей - до 413,298 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 7961 тыс. баррелей и составили 240,748 млн баррелей,... читать дальше
.12 января 2022 года 18:26
Рынок акций США растет в начале торгов в среду после публикации данных об инфляции за декабрь. Индекс Dow Jones Industrial Average в первые минуты сессии поднялся на 0,47%. Standard & Poor's 500 - на 0,53%,. Nasdaq Composite прибавил... читать дальше
.12 января 2022 года 18:03
"Роснефть" против урезания прав "квазиказначеек" из-за рисков для госконтроля и дивидендов на долю РФ
Поражение держателей квазиказначейских акций в правах может привести к перераспределению корпоративного контроля в компаниях с госучастием и отразиться на размере дивидендов, получаемых РФ как акционером, предупреждает НК "Роснефть". Источник "Интерфакса" сообщил, что... читать дальше
.12 января 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5136 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,2975 руб., максимальный - 74,725 руб. Была... читать дальше
.12 января 2022 года 17:42
Крупнейшие банки мира, включая Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. и Royal Bank of Canada, объединились для управления рисками, связанными с климатическими изменениями. Деятельность созданного консорциума, состоящего из 19 банков и организации Risk Management... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.