Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7382 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,69 руб., максимальный - 11,7556 руб. Было заключено 366 сделок. Объем торгов составил 1323,16 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,69 руб. за юань.

11 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7382 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 64073,675 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 593,512 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2798 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,553 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,31 руб., максимальный - 74,9 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,31 руб., максимальный - 74,9 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6998 руб. Минимальный курс юаня составил 11,664 руб., максимальный - 11,7724 руб. Было заключено 393 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,664 руб., максимальный - 11,7724 руб. Было заключено 393 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 607 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,8023 руб. Минимальный курс евро составил 84,52 руб., максимальный - 85,525 руб. Было заключено 6794 сделки.... Минимальный курс евро составил 84,52 руб., максимальный - 85,525 руб. Было заключено 6794 сделки.... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в РФ за первые 10 дней января составил 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С 20 по 27 декабря 2021 г. рост цен составлял в среднем 0,1% (по последним оценкам Росстата). С 20 по 27 декабря 2021 г. рост цен составлял в среднем 0,1% (по последним оценкам Росстата). За рассматриваемый период 2022... За рассматриваемый период 2022... читать дальше

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За период 1 по 10 января 2022 г. цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 3,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе цены цены на огурцы выросли на 7,4%, помидоры - на 6,7%, капусту белокочанную - на 6,0%, бананы - на 3,8%,... В том числе цены цены на огурцы выросли на 7,4%, помидоры - на 6,7%, капусту белокочанную - на 6,0%, бананы - на 3,8%,... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 1 по 10 января 2022 года выросли на 0,56%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе 2021 года цены повысились на 0,67%, с 1 по 11 января - на 0,40%. В январе 2021 года цены повысились на 0,67%, с 1 по 11 января - на 0,40%. Среднесуточный прирост цен с начала января этого года... Среднесуточный прирост цен с начала января этого года... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти вечером в среду после публикации официальных данных о недельной динамике запасов энергоресурса в США. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, свидетельствуют данные... Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, свидетельствуют данные... читать дальше

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Рекордный объем покупок валюты Минфином РФ в январе не несет рисков падения курса рубля, полагают аналитики ING Bank. "Во-первых, у России сохраняется высокий счет текущих операций: в первом квартале 2022 года профицит может составить $40-45 млрд, а интервенции около... "Во-первых, у России сохраняется высокий счет текущих операций: в первом квартале 2022 года профицит может составить $40-45 млрд, а интервенции около... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом вместе с мировыми площадками и нефтью после выхода в США статистики по инфляции за декабрь, в целом совпавшей с ожиданиями. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 1,9%,... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 1,9%,... читать дальше

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Отрасль грузовых авиаперевозок в Китае к концу прошлого года практически восстановилась до показателей допандемийного 2019 года, сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC). Авиаперевозки грузов и почты в 2021 году выросли на 8,2% и достигли 7,32 млн тонн. Это... Авиаперевозки грузов и почты в 2021 году выросли на 8,2% и достигли 7,32 млн тонн. Это... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4553 тыс. баррелей - до 413,298 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 7961 тыс. баррелей и составили 240,748 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 7961 тыс. баррелей и составили 240,748 млн баррелей,... читать дальше

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Рынок акций США растет в начале торгов в среду после публикации данных об инфляции за декабрь. Индекс Dow Jones Industrial Average в первые минуты сессии поднялся на 0,47%. Индекс Dow Jones Industrial Average в первые минуты сессии поднялся на 0,47%. Standard & Poor's 500 - на 0,53%,. Standard & Poor's 500 - на 0,53%,. Nasdaq Composite прибавил... Nasdaq Composite прибавил... читать дальше

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Поражение держателей квазиказначейских акций в правах может привести к перераспределению корпоративного контроля в компаниях с госучастием и отразиться на размере дивидендов, получаемых РФ как акционером, предупреждает НК "Роснефть". Источник "Интерфакса" сообщил, что... Источник "Интерфакса" сообщил, что... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5136 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,2975 руб., максимальный - 74,725 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 74,2975 руб., максимальный - 74,725 руб. Была... читать дальше

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Крупнейшие банки мира, включая Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. и Royal Bank of Canada, объединились для управления рисками, связанными с климатическими изменениями. Деятельность созданного консорциума, состоящего из 19 банков и организации Risk Management... Деятельность созданного консорциума, состоящего из 19 банков и организации Risk Management... читать дальше

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