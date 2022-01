Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,8587 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 64073,675 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 593,512 млрд руб., или на...

Крупнейшие банки мира, включая Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. и Royal Bank of Canada, объединились для управления рисками, связанными с климатическими изменениями.

Деятельность созданного консорциума, состоящего из 19 банков и организации Risk Management... читать дальше