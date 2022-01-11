Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 января

11 января. FINMARKET.RU -РФ с 12 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4343,34 (-5,95) руб./грамм; на серебро - 54,03 (+0,31) руб./грамм; на платину - 2273,68 (-47,65) руб./грамм; на палладий - 4607,52 (-73,78) руб./грамм.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Экспобанка в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Fitch также подтвердило... Fitch также подтвердило... читать дальше

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При неблагоприятном развитии ситуации с распространением штамма "омикрон" суточный прирост новых заболевших СOVID-19 в России может достигнуть шестизначных значений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сегодня мы видим, к сожалению, в пессимистическом варианте... "Сегодня мы видим, к сожалению, в пессимистическом варианте... читать дальше

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Американская авиакомпания American Airlines Group Inc. прогнозирует, что её выручка в четвертом квартале 2021 года сократилась примерно на 17% относительно аналогичного периода допандемийного 2019 года, хотя ранее ожидалось снижение на 20%. Предельный пассажирооборот... Предельный пассажирооборот... читать дальше

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Самая низкая инфляция в странах Балтии в 2021 году была зафиксирована в Латвии, потребительские цены в Литве и Эстонии выросли более значительно. Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 3,3%, сообщило Центральное статистическое управление. В декабре... Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 3,3%, сообщило Центральное статистическое управление. В декабре... читать дальше

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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-171 на 25 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Австралия стала крупнейшим в мире экспортером СПГ в 2021 году, обойдя Катар, согласно данным Kpler, исследующей рынок. Объем экспорта австралийского СПГ в прошлом году вырос на 3% и составил 80,23 млн тонн против 77,63 млн тонн в 2020 году. Катар занял второе место,... Катар занял второе место,... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик готов к повышению базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) уже на мартовском заседании и ожидает трех подъемов ставки американским ЦБ в течение 2022 года. "Есть возможность... "Есть возможность... читать дальше

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Доллар США остается в минусе по отношению к евро и ускорил рост в паре с японской иеной в ходе торгов. Трейдеры ждут ключевых данных об инфляции в США в декабре, которые будут опубликованы в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 55,12 пункта (1,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3793,8 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3800,17 (+1,64%) пункта,... читать дальше

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Потребление электроэнергии в РФ в декабре 2021 г. выросло на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 109,3 млрд кВт.ч, выработка - на 4,8%, до 111,7 млрд кВт.ч, сообщил "Системный оператор". Энергопотребление в единой энергосистеме России (ЕЭС) также... Энергопотребление в единой энергосистеме России (ЕЭС) также... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,09/75,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...

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Министерство финансов России 12 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15... Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15... читать дальше

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Россия в 2021 году импортировала из Турции овощей и фруктов на $1 млрд, что на 6,8% больше, чем в 2020 году. РФ стала основным покупателем этой продукции с долей в 32,9%, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Средиземноморского региона... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США намерена требовать большей прозрачности от крупных частных компаний, считая, что надзор за рынком частного финансирования, популярность которого в Штатах росла в последние десятилетия, является недостаточным. Рынок частного... Рынок частного... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок активно растут во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущих двух сессий. Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 7 января, и в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти примерно... Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 7 января, и в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти примерно... читать дальше

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В среду, 12 января, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 325 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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